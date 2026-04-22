El Cervantes reúne la obra de las creadoras argentinas María Elena Walsh y Sara Facio

La exposición, comisariada por la militante peronista Graciela García Romero y la también argentina Silvia Mangialardi, propone un diálogo entre la poetisa, novelista y cantautora Elena Walsh y la fotógrafa y periodista Sara Facio a través de manuscritos, fotografías, cartas, objetos personales y archivos de la época, explicó la directora de Cultura del Instituto Cervantes, Raquel Celaya.

La muestra, organizada en colaboración con la Fundación María Elena Walsh-Sara Facio, que aportó los fondos que se exhiben, pretende dar luz a la trayectoria vital y profesional de las dos creadoras, "iconos muy importantes de la poesía, de la canción y también de la fotografía", expresó Celaya en la presentación.

La propuesta se configura mediante una serie de vitrinas en el centro de la sala que siguen la trayectoria de Walsh, mientras que las paredes muestran los retratos y materiales realizados por Facio, envolviendo todo el recorrido.

Celaya dijo que tuvieron que realizar "un trabajo doliente de selección", especialmente en el caso de Facio, ya que además de sus fotografías de grandes escritores como el argentino Jorge Luis Borges, los mexicanos Juan Rulfo y Octavio Paz o el chileno Pablo Neruda, también es responsable de una serie sobre la ciudad de Buenos Aires y "fotografió como pocas la dictadura argentina, tanto las protestas, como la represión o la memoria posterior".

Muchas de sus imágenes forman parte del imaginario colectivo sin que el público identifique su autoría, como el mítico retrato de Cortázar con el cigarro en la boca o algunas de las imágenes más famosas de Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez.

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"Sara siempre decía que a ella no le gustaba ser una paracaidista de la fotografía. Ella fotografiaba lo que conocía", relató la comisaria Mangialardi.

De igual forma, la muestra profundiza en los inicios literarios de Walsh, con manuscritos de su juventud y su temprano vínculo con el poeta español Juan Ramón Jiménez, quien la invitó a una estancia cultural en su casa en Estados Unidos junto a otros poetas y cuya correspondencia original con la joven se expone en una de las vitrinas.

Según explicó la también comisaria García Romero, la exposición también recoge la etapa de Walsh en París explorando el folclore argentino junto a la cantante Leda Valladares, su posterior periodo de inmersión en el teatro y las obras para niños, y su vínculo con España, donde pasó una temporada en 1974.

García Romero también se refirió a su labor como redactora de artículos, en donde exponía su crítica social a través del humor y la ironía en la época del peronismo y la posterior dictadura argentina.

"Creo que es la única intelectual que se anima a poner nombre a lo que se estaba viviendo en el país con esa dictadura", aseguró la comisaria en alusión a uno de los artículos de Walsh expuestos: 'Desventuras en el País-Jardín-de-Infantes', que referencia la censura de la época.

Además, la exposición pone de manifiesto la dimensión feminista de la escritora a través de ejemplares originales de sus artículos como 'La complicidad de la víctima' o 'Sepa por qué usted es machista'.

En conjunto, la exposición revisita materiales y retratos originales traídos desde Argentina y ofrece una mirada cruzada entre ambas artistas fundamentales de la cultura del país sudamericano, en una propuesta disponible en el Instituto Cervantes madrileño hasta el 26 de julio.