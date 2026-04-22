El Parlamento de Baréin propone boicotear los productos iraníes

"Todavía hay productos iraníes en el mercado que llegaron a través de Dubái y pedimos al gobierno que los retire del mercado", declaró el diputado Mohammed Jassim Al Alaiwi ayer martes al presentar la resolución para su votación y posterior aprobación, según recogen hoy medios de comunicación bareiníes.

"Esperamos que este llamado al boicot no solo sea adoptado por Baréin, sino también por otros estados del Golfo", agregó el parlamentario, quien detalló que esta medida es una represalia por el daño causado por Irán a las economías de los estados de la región.

Asimismo, compartió su temor de que la mayoría de estos productos, que son alimentarios, podrían haber sido envenenados.

Los alimentos y productos iraníes son populares en Baréin y en muchos de los estados del Golfo, donde tiendas especializadas los ofrecen junto con productos saudíes y turcos.

La popularidad de estos artículos se disparó en los últimos años, especialmente desde la guerra de Gaza, donde los productores regionales se vieron favorecidos frente a las multinacionales con vínculos con Israel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Baréin no restableció sus relaciones diplomáticas con Irán, a diferencia del resto de los estados del Golfo en los últimos años, y la mayoría de los vínculos entre ambos países son indirectos, a través de otros países vecinos.

La decisión de la Cámara Baja de la Asamblea Nacional (Parlamento) aún debe ser aprobada por la Cámara Alta (Shura).

Si la propuesta es adoptada por la Shura, la cámara designada por el rey, se presenta al monarca para su aprobación y promulgación como ley.

En la sesión también se aprobaron varias propuestas de paquetes de ayuda económica para apoyar a los consumidores y la economía, después de que la guerra agravara la ya precaria situación económica de la isla.