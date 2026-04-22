El Parque de Serralves (Oporto) abre sus puertas para sensibilizar sobre la biodiversidad

Durante la semana, el BioBlitz ha estado dedicado a la comunidad educativa, y este fin de semana todo el mundo podrá acceder al parque, informó la Fundación Serralves en un comunicado, "para disfrutar de la naturaleza a través de una programación variada y participativa".

Entre las actividades más singulares de esta edición que se podrán disfrutar de forma gratuita, tanto el sábado como el domingo, se incluyen la esquila de las ovejas de la Quinta y un conjunto variado de espectáculos, como 'A Gota', que combina circo contemporáneo y magia, así como salidas de campo.

Estas tendrán diferentes temáticas: la biología del suelo, las plantas herbáceas, los líquenes, las aves, los árboles y arbustos y los anfibios; y estarán dirigidas por investigadores de Floradata y del Centro Interdisciplinar de Investigación Marina y Ambiental (CIIMAR) de Oporto.

Por último, los asistentes a las actividades organizadas por la Fundación Serralves -entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido- también podrán disfrutar de recorridos sonoros dirigidos por la artista Nikki Lindt y la Hora del Cuento 'Plasticus Maritimus', con Ana Pêgo, así como la presentación del Atlas del Parque, con el fascículo 'Organismos del suelo'.

En su 12ª edición, el BioBlitz ha dedicado su programación al suelo, elemento central para el futuro del planeta, y se han abordado a lo largo de la semana temas como la biodiversidad del suelo, la erosión, la conservación, las prácticas agrícolas sostenibles y el papel vital de este recurso en la salud de los ecosistemas.