El presidente paraguayo visitará Ecuador el 30 de julio invitado por Noboa

En una conferencia de prensa, Ramírez señaló que los presidentes hablarán sobre seguridad, comercio e inversiones, sin adelantar otros detalles de la visita.

El canciller apuntó que Peña viajará a Ecuador por una invitación de su homólogo ecuatoriano.

Además, Ramírez confirmó que Peña tiene planeado reunirse en Buenos Aires con su par argentino, Javier Milei, tal y como había adelantado la prensa local esta jornada.

Sin embargo, explicó que este encuentro no se producirá pronto y que las Cancillerías de ambos países trabajan en la coordinación.

"Estamos trabajando con mi colega, el canciller Pablo Quirno, para poder confirmar una próxima visita del presidente Santiago Peña a la República de Argentina para reunirse con su par Javier Milei. Eso no se va a realizar esta semana, como anunciaron en algunos medios, no lo hemos confirmado desde el Gobierno en ningún momento", dijo.