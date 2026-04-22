Felipe VI define la literatura como escuela de libertad y el español como lengua inclusiva

El español "fluye" desde "América del Norte a la Patagonia, desde el Mediterráneo al Pacífico" y abre a sus hablantes "oportunidades infinitas, de conocimiento y de creación", dijo en el almuerzo presidido por los reyes de España en honor del escritor mexicano Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, que recibirá mañana en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

Y "produce un imaginario que no excluye, que no separa, que no inhibe la diferencia, sino al revés: que nos incluye y nos engrandece a todos", recalcó Felipe VI.

En el Palacio Real de Madrid, el rey recordó cómo Celorio, séptimo escritor mexicano premiado con el Cervantes, celebra la lengua española, a la que ha dedicado su vida en casi todas las facetas posibles, como narrador, docente, académico, ensayista o editor.

Destacó también cómo la lectura es imprescindible desde el punto de vista colectivo, como sociedad democrática, e individual, para el ejercicio pleno de los derechos y libertades de los ciudadanos.

También explicó Felipe VI la manera en que Celorio reconoce y celebra la aportación a la cultura mexicana de los intelectuales españoles en el exilio después de la Guerra Civil (1936-1939): "Con gratitud de discípulo nos habla de esos maestros que, pese a la distancia y el desarraigo, siguieron sintiendo España como propia".

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Habló de la forma con que Celorio refleja sus recuerdos y los hechos históricos de su obra, que el jurado del Cervantes apreció como "excepcional", además de resaltar su labor intelectual.

Desde la primera edición del premio, concedido al español Jorge Guillén en 1976, Celorio es el séptimo autor mexicano que lo recibe, después de Octavio Paz (1981), Carlos Fuentes (1987), Sergio Pitol (2005), José Emilio Pacheco (2009), Elena Poniatowska (2013) y Fernando del Paso (2015).

Asistieron también autoridades, académicos, escritores, editores y destacadas figuras del mundo cultural, así como la esposa del galardonado y los hijos.

Entre otros, estaban los ganadores de dos ediciones anteriores del Premio Cervantes: el español Luis Mateo Díez (2023) y el nicaragüense Sergio Ramírez (2017).

El Premio Miguel de Cervantes, concedido por el Ministerio de Cultura español y dotado con 125.000 euros, distinguió a Celorio por consolidar "una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida".

Su obra es al mismo tiempo "una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana", valoró el jurado. Novelas suyas son 'Amor propio', 'El viaje sedentario', 'Y retiemble en sus centros la tierra' o 'El metal y la escoria'.