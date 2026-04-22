FundéuRAE: medio siglo de música punk, claves de redacción

El adjetivo y sustantivo “punk”, que procede de la voz inglesa con idéntica grafía, se escribe en redonda —⁠y así lo recoge el “Diccionario de la lengua española⁠”—, pues se adecua a la fonética y la ortografía españolas. En español, se lee como se escribe (/púnk/).

La voz “punk” alude al movimiento musical, pero también a lo relativo a él y a sus seguidores. La obra académica citada recoge como sinónimo “punki”, que se pronuncia /púnki/ y se usa en España. En Perú también se utiliza “punkeke” con las dos últimas acepciones, según indica el “Diccionario de americanismos”.

Como nombres comunes, las denominaciones de los géneros y estilos musicales se escriben con minúsculas, como señala la “Ortografía de la lengua española”.

El “Diccionario panhispánico de dudas” recomienda para “punk” el plural “punks”, aunque tiende a usarse como invariable por influencia del inglés. Así, en “Había crecido, como la mayoría de los punk americanos, alrededor de la revista ‘Mad’”, habría sido mejor escribir “punks”. Por otro lado, el plural de “punki” es “punkis”.

Como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”, el ordinal correspondiente al número 50 es “quincuagésimo”, no “cincuentésimo” ni “cincuentavo”. Puede leerse como ordinal y también como cardinal (“cincuenta”), y se abrevia con números arábigos, punto y letra volada (“50.º”) o con números romanos (“L”).

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Al ser un aniversario, también es posible usar el término “cincuentenario” para referirse a esta conmemoración.

Según la ortografía académica, los títulos de obras de creación, como los discos, se escriben en cursiva y con mayúscula en la primera palabra (y en los nombres propios). Cabe recordar, sin embargo, que, en caso de citar un título en otra lengua, es posible atenerse a las reglas al respecto de la lengua original.

Los nombres de canciones siguen la misma norma en cuanto a las mayúsculas, y se escriben en cursiva o entre comillas si se citan solos y entre comillas si van acompañados del título del disco.

Los nombres de los grupos musicales que no contienen elementos plurales suelen concordar en singular (“Black Flag se hizo célebre dentro del punk por su defensa incansable de esa autonomía creativa”). Sin embargo, si hay algo que indique de forma evidente pluralidad en español, como el artículo (“los”, “las”), la concordancia se hace en plural, como en “Los Ramones irrumpieron en la escena musical de Nueva York y arrasaron” o “Las Dishrags eran adolescentes, pero compartieron escenario con las formaciones punks más legendarias”.

Por otro lado, si el nombre de un grupo musical incluye el artículo en otra lengua, es posible mantenerlo en ella o traducirlo, y en ese caso va en minúscula (“The Clash” o “los Clash”).

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.