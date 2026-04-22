Irán ejecuta a preso condenado por colaborar con Israel, en medio de oleada de ejecuciones

"Mehdi Farid fue ejecutado en la horca por el delito de amplia cooperación con el servicio terrorista de espionaje Mosad, tras la tramitación de su caso y la ratificación de la sentencia final en el Tribunal Supremo”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

El ejecutado era responsable de un departamento de un organismo de la llamada defensa pasiva del país, que forma parte de las Fuerzas Armadas iraníes.

Por su supuesta colaboración con el Mosad fue sentenciado por “corrupción en la Tierra”, que engloba una serie de delitos contra la seguridad pública y la moral islámica.

Se trata de la tercera ejecución en tres días anunciada por las autoridades iraníes, después de que ayer fuese ahorcado un preso condenado por su participación en las protestas de enero y colaborar además con el Mosad.

Desde el 19 de marzo, Irán ha ahorcado hasta ahora a ocho personas condenadas por su participación en las protestas de enero.

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El lunes fueron ejecutados otros dos reos sentenciados a muerte por supuestamente colaborar con los servicios de inteligencia israelíes.

En los últimos meses se han disparado las ejecuciones de personas condenadas por supuestamente colaborar con el Estado judío.

Irán es uno de los países con el mayor número de ejecuciones en el mundo y en 2025 ahorcó a 1.639 personas, un 68 % más que el año anterior y que supone la cifra más elevada en el país desde 1989, según el informe anual de la ONG noruega Iran Human Rights (IHRNGO) y de la francesa Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM).

Solo 113 de esas ejecuciones fueron anunciadas por fuentes oficiales, una cifra que corresponde a menos del 7 %, del total, frente al 9,5 % en 2024 y al 15 % en 2023.