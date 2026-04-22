La CE anuncia una ayuda humanitaria de 235 millones euros para África Occidental y Central

Esta financiación se destinará a las personas afectadas por los conflictos y las crisis alimentarias actuales, a los desplazados forzosos, a las comunidades de acogida y a las poblaciones de difícil acceso, indicó en un comunitario el Ejecutivo comunitario.

Así, se han destinado 75 millones de euros para las zonas afectadas por conflictos y de difícil acceso en el Sahel Central, donde la CE recordó que hay más de 12,4 millones de personas que necesitan asistencia.

A Camerún se han asignado más de 16,6 millones de euros en apoyo de la alimentación, la salud y la nutrición, la educación en situaciones de emergencia y el agua, el saneamiento y la higiene, así como a medidas de alojamiento y preparación ante desastres, mientras que la República Centroafricana recibirá 22 millones de euros para asistencia alimentaria, medios de subsistencia y la preparación ante desastres.

La Comisión ha destinado a Chad más de 72 millones de euros para servicios esenciales como agua, saneamiento e higiene, alojamiento, protección y alimentos, en tanto que Mauritania obtendrá 4,8 millones de euros en apoyo de los refugiados malienses, los repatriados mauritanos y las comunidades de acogida vulnerables.

En Nigeria, 33 millones de euros financiarán medidas sanitarias y nutricionales en el noreste y el noroeste del país, y los países costeros contarán con más de 6 millones de euros para responder a emergencias y alimentación.

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Mientras, otros 6,4 millones de euros se destinarán a apoyar proyectos de alcance regional.

La Comisión recordó que la región de África Occidental y Central se ve azotada por diversas crisis humanitarias, con importantes necesidades de ayuda humanitaria.

"El principal factor que impulsa estas crisis son los conflictos, que se ven agravados por los efectos adversos del cambio climático y por una multitud de factores locales relacionados con la gobernanza, la demografía y el acceso a la tierra y los recursos", indicó la Comisión.