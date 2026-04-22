La facturación del libro digital en español alcanzó los 130 millones de euros en 2025

Esta cifra supone un crecimiento del 4,5 % en España y un 1,2 % a nivel mundial. España se consolida así como el gran motor del sector del libro digital en lengua española, con 74 millones de euros facturados y una cuota de mercado del 57 %, seguida de México con un 20 % y Estados Unidos, con un 10 %.

La venta unitaria a través de librerías y plataformas sigue siendo el modelo dominante de adquisición de libros electrónicos, con un 87,6% de cuota de mercado, mientras que las plataformas de suscripción crecieron un 2% este año y se mantienen en una cuota del 5,6%.

Aun con estos incrementos, la cuota del libro digital en España continúa siendo, de manera general, de en torno al 6 % del mercado editorial, pero el informe revela que, cuando se producen lanzamientos de novedades, el formato digital puede llegar a acaparar entre el 15 % y el 25 % de las ventas, e incluso un 40 % en lanzamientos puntuales.

De todas formas, el fondo editorial tiene más peso que las novedades. Un 66 % de los títulos obtenidos este 2025 fueron publicados antes de 2025, mientras que el 34 % corresponden a novedades del mercado.

En cuanto a la popularidad de los géneros, el 71 % de los libros electrónicos vendidos son de ficción, entre los que destacan los títulos de novela contemporánea, policíaca, romántica e histórica.

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La no ficción representa el 19 % de las ventas, con especial peso de la autoayuda, el desarrollo personal, los libros de sociedad y cultura, y las biografías. La literatura infantil y juvenil completa el cuadro con un 10 %.