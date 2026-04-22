La presidenta del correísmo no descarta que Luisa González haya pedido asilo a México

"No puedo descartar nada. Luisa está ahora en Uruguay, será ella quien lo comente", dijo Rivadeneira al ser consultada por EFE sobre rumores que circularon en redes sociales respecto a la supuesta petición de González, actual secretaria nacional de Asuntos Internacionales de la RC, movimiento que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

González salió del país en marzo pasado para cumplir con una "agenda internacional", según dijo entonces la misma excandidata presidencial, que antecedió en la presidencia de la RC a Rivadeneira quien, en una rueda de prensa en Guayaquil, recordó este miércoles las supuestas "amenazas de muerte" y "amenazas del Gobierno central" ya denunciadas por González.

"Saben que es una contendora política y quieren alejarla. Están utilizando todo para quedar solitos en papeleta", señaló la presidenta de la RC.

Rivadeneira tampoco confirmó si González tiene previsto volver a Ecuador, pero señaló que harán "todo lo posible como organización política" para que la dirigencia de la RC "esté en el país, para que nadie sea perseguido y para que nadie tenga que tener asilo o vivir el exilio".

"Lo digo en carne propia, nadie debería pasar por eso por tener una postura política. Luisa y todos nuestros compañeros y compañeras que están exiliados en diferentes partes del mundo... vamos a garantizar que estemos todos aquí nuevamente en nuestra patria, de donde nunca debimos haber salido", afirmó la dirigente, que estuvo seis años asilada en México antes de regresar a Ecuador en enero pasado.

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Agregó que González -quien la semana pasada participó en España en una reunión de agrupaciones progresistas- está ahora "garantizando su seguridad". "Jamás cederemos un minuto de nuestra libertad a las ambiciones dictatoriales de Daniel Noboa".

Luisa González es una de las integrantes de la RC que están siendo investigadas en un caso conocido como 'Caja Chica', en el que la Fiscalía indaga un presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023 con dinero supuestamente procedente de Venezuela.

En el marco de esa investigación, el Ministerio Público allanó la vivienda de González, de otros investigados, y también la sede de su movimiento político.

Ese caso también llevó a que un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendiera por nueve meses a la RC, lo que le impide participar en las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre, una acción que el correísmo ha tildado de "persecución".

Sin embargo González aseveró este miércoles, sin más detalles, que participarán en las elecciones locales arropados por otras agrupaciones políticas

Las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México están rotas desde 2024, tras el asalto ordenado por Noboa a la embajada de ese país en Quito, para capturar al exvicepresidente correísta Jorge Glas, cuando el Gobierno mexicano le había dado asilo político.

Glas, condenado por corrupción, está detenido en la cárcel del Encuentro, la de mayor seguridad del país, construida en el Gobierno de Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.