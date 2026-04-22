La tercera temporada de 'The Rings of Power' se estrenará a finales de 2026

La tercera entrega avanzará varios años desde el fin de la segunda temporada, y se desarrollará "en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron, mientras el Señor Oscuro busca forjar el Anillo Único que le dará la ventaja que necesita para ganar la guerra y conquistar finalmente toda la Tierra Media", dice la sinopsis.

El final de la segunda temporada, que se estrenó en Prime Video en octubre de 2024, cerró con la devastación de la ciudad de Eregion y el ascenso definitivo de Sauron tras la muerte de Celebrimbor, el príncipe elfo que ayudó a forjar los Anillos de Poder.

El elenco inicial mantiene a Morfydd Clark (Galadriel), Robert Aramayo (Elrond), Max Baldry (Isildur) y Charlie Vickers (Sauron), entre muchos otros, en una producción de la que la crítica ha valorado especialmente su "magnitud épica".

La serie, que se encontraba en febrero en fase de postproducción, se rodó en la nueva sede de los Shepperton Studios de Reino Unido, a las órdenes, entre otros, de Charlotte Brändström y Sanaa Hamri, que ya dirigieron varios episodios, y Stefan Schwartz, que se suma el equipo.

Según Prime, la primera temporada sigue siendo el mayor estreno de una serie en su historia, mientras la segunda constituye el retorno más visto en horas.