Los restaurantes La Mafia cambian de marca en España tras una polémica con el nombre

El consejero delegado de la empresa, Javier Floristán, dijo a la prensa que "una palabra no cambia 25 años de historia" y que "lo importante nunca ha sido el nombre, sino lo que pasa dentro" de estos establecimientos gastronómicos.

"Nuestra propuesta de valor siempre ha sido muy auténtica", centrada en la idea de sentarse en torno a la mesa, argumentó con intención de dejar atrás la controversia.

Este año, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) anuló la marca al considerar que es contraria al "orden público", en un procedimiento impulsado por la embajada de Italia en España.

Floristán recordó que él y su socio tomaron el nombre de La Mafia después de que un amigo les regalase un libro homónimo sobre recetas italianas.

El grupo LMssLM cuenta con casi 120 locales en España, Portugal y Andorra, con tres marcas: La Mafia se sienta a la mesa, Ditaly y La Boutique Trattoria Viajera.

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Los responsables del grupo dijeron que no han calculado todavía el gasto que supondrá el cambio de nombre, que les llevará unos meses. Este mayo abrirá en Madrid el primero de los restaurantes con la nueva marca.

El grupo tiene prevista la apertura de cerca de 30 locales en 2026 tras haber facturado el año pasado 135 millones de euros.

Antes de la anularse el nombre en España, el asunto había llegado al Tribunal General de la Unión Europea, que decretó en marzo de 2018 la nulidad del nombre al considerar que alude a una organización criminal y contraria a los valores europeos.

El Gobierno italiano celebró esa resolución porque mantenía que la marca "dañaba la imagen" del país y también la reputación de su cocina. El propio ministro de Asuntos Exteriores de entonces, Angelino Alfano, aseguró que se trataba de "una victoria de Italia".