Macron pone ejemplo de mina francesa de litio para desarrollar autonomía estratégica de UE

"Sin desarrollar proyectos como este, Europa corre el riesgo de depender totalmente de otros en los próximos 10 o 20 años", advirtió Macron, vestido con un casco azul y un chaleco naranja reflectante ante responsables políticos y actores industriales.

El presidente francés señaló en ese sentido que la presión ejercida por potencias como China se concentra una parte mayoritaria de la producción y el refinado de materias primas críticas, como el litio que se extrae de la mina de Échassières.

A esa localidad del centro de Francia fue Macron hoy para inaugurar uno de los 150 'grandes proyectos estratégicos' (GPS, por sus siglas en francés) seleccionados en el marco del programa de aceleración industrial, que representan más de 70.000 millones de euros de inversión y unos 30.000 empleos.

Estas iniciativas, dijo, se beneficiarán de medidas destinadas a reducir los plazos administrativos, facilitar el acceso a suelo industrial y simplificar los procedimientos.

En ese escenario, Macron abogó por una política industrial europea más ambiciosa, articulada en torno a tres ejes: invertir, proteger y acelerar. En particular, defendió la adopción de mecanismos de protección frente a prácticas de competencia desleal y el refuerzo de la preferencia europea en sectores estratégicos.

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"Vamos a convencer a nuestros socios (europeos) de que necesitamos invertir masivamente en esta tecnología para reindustrializar, porque la batalla es global, y nuestros competidores están invirtiendo mucho más que los europeos", declaró Macron en alusión a chinos y estadounidenses.

Y añadió: "Si observamos lo que están haciendo en las industrias de defensa, la computación cuántica, la inteligencia artificial y las tecnologías de transición, vemos que están invirtiendo sumas considerables. Los europeos, en conjunto, no están haciendo eso. Esa es la batalla que vamos a librar a nivel europeo".

En este contexto, defendió una estrategia basada en asegurar el acceso a recursos esenciales, como el litio, indispensable para la fabricación de baterías eléctricas.

Así, el proyecto que visitó hoy prevé una producción anual de 34.000 toneladas de hidróxido de litio, lo que permitiría cubrir cerca de la mitad de las necesidades vinculadas a la producción de baterías destinadas a hasta 1,5 millones de vehículos eléctricos al año, señaló.

Macron insistió en que esta iniciativa se inscribe en una política industrial "coherente", orientada a conciliar tres objetivos: competitividad, soberanía y transición climática. "No hay que elegir entre descarbonización y soberanía, ni entre competitividad y clima", afirmó.

Macron defendió también que la UE debe consolidar la inversión privada, movilizando el ahorro europeo mediante una Unión de Mercados de Capitales, que calificó como "clave" y que será su "batalla en los próximos meses".

Subrayó además la necesidad de una industria "protegida" y afirmó que lucha "con uñas y dientes" para convencer a sus socios de esa necesidad, al denunciar que China practica 'dumping' y presiona los precios en varios sectores.

Según Macron, Europa ha resistido mejor en algunos ámbitos gracias a su base industrial y a medidas rápidas como las "cláusulas de salvaguardia", pero insistió en que debe "protegerse aún más", por ejemplo, priorizando componentes europeos en las cadenas de suministro y respondiendo a la competencia desleal como hacen otras potencias.

El presidente francés advirtió también del impacto de esa competencia en la industria, citando la pérdida de empleo en Alemania, y defendió una "preferencia europea" para sostener la reindustrialización.

En sectores estratégicos como las baterías, alertó de que China puede producir "la más barata del mundo" mediante subsidios, por lo que pidió coherencia e incentivos para que los fabricantes europeos compren producción local.

Finalmente, insistió en "acelerar" proyectos industriales reduciendo trabas administrativas con medidas de simplificación, como las llamadas leyes ómnibus de la UE, una línea en la que asegura que Europa ya empieza a ver resultados.