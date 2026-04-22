Marruecos se incauta de 33 kilos de cocaína procedentes de Ecuador

La droga se halló este martes dentro del aparato de refrigeración de un contenedor metálico con destino a un puerto italiano, repartida en 30 paquetes, explicó la fuente.

La Policía Judicial ha abierto una investigación, bajo supervisión del Ministerio Público, para esclarecer este intento de tráfico internacional de cocaína e identificar detalles y ramificaciones de la red criminal implicada.

La fuente precisó que aún no se han realizado detenciones.

Añadió que el caso forma parte de las "operaciones continuas" de las fuerzas de seguridad marroquíes contra el tráfico internacional de drogas y estupefacientes.

En 2025 Marruecos confiscó 170,7 toneladas de cannabis y sus derivados; 1,7 toneladas de cocaína; 5,9 kilos de heroína y 1,6 millones de pastillas de sustancias psicotrópicas.