Más de 100 ONG acusan a Tusk de ignorar sentencias sobre parejas del mismo sexo

En la misiva, suscrita por organizaciones como la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional Polonia y el Consejo Supremo de Abogados, a las que este miércoles se han unido más organizaciones de defensa de los derechos civiles, se denuncia que el actual Gobierno polaco trata el cumplimiento de la ley "como una opción facultativa" en vez de como "una obligación estatal".

Según las ONG, las autoridades polacas abordan los fallos judiciales que reconocen derechos de la comunidad LGBT+ como "problemas de índole política", lo que, advierten, "sienta un peligroso precedente" para el Estado de derecho en Polonia.

"En un Estado democrático regido por el Estado de derecho, el gobierno no tiene autoridad para decidir qué sentencias merecen ser ejecutadas", señalan las ONG.

La misiva se publica después de un fallo judicial del mes pasado, en el que el Tribunal Administrativo Supremo (TAS) polaco ordenó a un registro civil reconocer el matrimonio de dos ciudadanos polacos que se habían casado en Alemania.

Esta decisión seguía la estela jurídica de una sentencia previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que dictaminó que no reconocer estos vínculos infringe la libertad de circulación y el derecho a la vida privada.

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Sin embargo, la sentencia polaca aún no se ha implementado en los registros correspondientes y no ha tenido ningún efecto legal.

Además, las organizaciones denuncian que el ejecutivo de Tusk se niega a utilizar este caso como un precedente vinculante para otras parejas en situaciones idénticas, lo que limita los efectos del fallo únicamente a casos específicos, en vez de sentar jurisprudencia.

El ministro del Interior polaco, Marcin Kierwiński, declaró hoy a la agencia PAP que, si bien el fallo del TAS debe respetarse, este se refiere a una "relación muy específica".

Kierwiński añadió que una implementación generalizada de las sentencias europeas requiere "cambios en la legislación polaca" que calificó de "muy difíciles".

Entre las promesas de campaña de la coalición de Tusk, que llegó al poder en 2023, estaban el compromiso de "restaurar el respeto al Estado de derecho" y "devolver la dignidad" al colectivo LGBT+.

No obstante, la realidad política ha frenado todo avance en este ámbito, pues los desacuerdos internos entre los socios de la coalición -especialmente la oposición del Partido Popular Polaco (PSL) de centroderecha- y la amenaza de un veto por parte del presidente ultraconservador, Karol Nawrocki, han estancado proyectos como el de las uniones civiles, que ni siquiera se ha sometido a votación parlamentaria.