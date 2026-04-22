Más de 260 venezolanos llegan a su país en un vuelo de repatriación desde Estados Unidos

En Telegram, la cartera de Estado detalló que en el avión llegaron 231 hombres, 25 mujeres y 7 menores de edad, quienes recibieron atención médica de las instituciones del Gobierno y fueron trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

El avión fue operado por la aerolínea Eastern y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde los repatriados fueron recibidos por funcionarios policiales y siguieron "protocolos necesarios" para su ingreso al país.

Este es el vuelo número 136 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El pasado lunes, un total de 151 migrantes llegaron a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Miami, Estados Unidos, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona los retornos al país suramericano.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación.