Meloni apuntala su coalición con el reparto de cinco subsecretarios entre sus aliados

Los nuevos subsecretarios, que ya han jurado el cargo, se reparten entre los 4 partidos de la coalición gubernamental: dos son de los Hermanos de Italia de Meloni y los 3 restantes de ultraderechista la Liga, la 'berlusconiana' Forza Italia y 'Nosotros Moderados'.

El senador 'meloniano' Alberto Balboni será subsecretario de Justicia en sustitución de Andrea Delmastro, quien dimitió el 24 de febrero tras el fracaso en el referéndum de la reforma judicial y numerosas polémicas y problemas judiciales en los últimos años.

También de Hermanos de Italia será Giampiero Cannella, actual teniente de alcalde de Palermo (sur) y que asume ahora como subsecretario de Cultura.

La cuota de Forza Italia la cubrirá Paolo Barelli, elegido para el puesto en Relaciones con el Parlamento pocos días después de dejar el influyente cargo de portavoz en la Cámara de los Diputados de su partido por mano de la aún muy influyente familia Berlusconi.

De la Liga de Salvini, la senadora Mara Bizzotto será subsecretaria de 'Made in Italy'.

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Mientras que 'Nosotros Moderados', una pequeña formación que ejerce de muleta en la coalición gubernamental, controlará la cartera del subsecretario de Exteriores con Massimo Dell'Utri.

En Italia, los subsecretarios suelen ser la tercera pieza en la jerarquía dentro de los Ministerios, por detrás del propio ministro y de eventuales viceministros, y suelen ocuparse de cuestiones específicas.

La crisis que suscitó la derrota de Meloni en el referéndum de marzo también supuso la dimisión de la ministra de Turismo, Daniela Santanché, salpicada por varios casos judiciales, y fue sustituida por el hasta entonces subsecretario de Cultura, Gianmarco Mazzi.

En total, tres ministros de Meloni han dimitido por varias razones desde que llegara al poder en octubre de 2022: además de Santanchè, el de Cultura, Gennaro Sangiuliano, dejó el cargo en 2024 por un sonado escándalo sentimental, mientras que el mismo año lo hizo también el de Asuntos Europeos, Raffaele Fitto, tras ser nombrado vicepresidente de la Comisión Europea.