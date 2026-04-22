Ministros de Defensa y Exteriores de Perú dimiten al aplazarse compra de aviones a EE.UU.

En entrevista con la emisora RPP, el ministro de Exteriores, Hugo de Zela, confirmó que siguió los pasos del titular de Defensa, Carlos Díaz, y presentó esta mañana (hora local) su renuncia irrevocable a Balcázar, al que acusó de mentirle al país cuando dijo que los contratos de compra todavía no estaban firmados.

Balcázar había admitido el martes que ambos ministros, así como el primer ministro, Luis Arriola, estaban "preocupados" por las críticas que generaron en los círculos de defensa y política exterior, la decisión de dejar al siguiente gobierno, que asume en julio próximo, la compra de las naves con un presupuesto de 3.500 millones de dólares.

El canciller explicó que presentó su renuncia por "la decisión política que pone en peligro a nuestro país, le quita credibilidad", dado que no se puede confiar en procesos de negociaciones.

Además, porque Balcázar "le ha mentido al país: sabía que los dos contratos se habían firmado, el lunes 20, porque el ministro de Defensa le comunicó personalmente", junto al primer ministro, que "se habían firmado", precisó el titular de Relaciones Exteriores.

Agregó que "es grave que (el mandatario) mienta", dado que Balcázar insistió hasta el martes en que la decisión había quedado aplazada y no se había firmado ningún contrato de compra.

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"El contrato se firmó el lunes, pero ha estado en varios medios diciendo que no se han firmado, esa es una mentira flagrante", expresó De Zela, quien ha insistido en tratar de convencer a Balcázar de cambiar de idea.

A raíz de la postura de Balcázar, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, está "muy confundido" y "no entiende qué ha pasado", señaló el canciller, especialmente porque el contrato requiere el pago de un primer desembolso.

"Hoy debe hacerse el pago, primero de 2.000 millones de dólares y luego de 1.500 millones", indicó De Zela.

Por su parte, el ministro de Defensa declaró a RPP en la misma entrevista que la compra de las naves de combate ya estaba considerada en la ley de endeudamiento, en dos tramos, para el 2025 y 2026, lo cual desechaba la versión de Balcázar de que no tenía cobertura del presupuesto público.

También precisó que el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional aprobó la compra con el proveedor de EE.UU. en el gobierno del expresidente José Jerí (2025-2026).

El proceso para adquirir 24 aviones de combate, en el que competían el F-16 Block 70 estadounidense, el Gripen sueco, y el Rafale francés, fue declarado secreto bajo la administración de Jerí, y en ese momento se firmó supuestamente el principio de acuerdo con EE.UU., pese a que según medios locales su oferta inicial solo contemplaba 12 aeronaves.