"No se esconden": la "flota fantasma" de Irán rastreada desde un ático en Singapur

Este británico de 32 años, empleado en la industria de la alimentación y las bebidas, dedica su tiempo libre a rastrear embarcaciones que atraviesan el angosto estrecho de Singapur, contiguo al de Malaca, una de las principales rutas del comercio marítimo internacional, y que actúa como almacén flotante de millones de barriles de petróleo sancionado, gran parte iraní.

"No esconden demasiado quiénes son: es Irán diciendo que tiene derecho a exportar su petróleo", aseguró Osman durante una entrevista telefónica con EFE, en alusión a la postura de Teherán frente a las sanciones internacionales por su programa nuclear.

"Tienen la bandera iraní en el sistema de identificación automática (AIS) y sus identificadores únicos (IMO) están registrados a nombre de la Compañía Nacional Iraní de Buques Tanque", subrayó, explicando lo que sus herramientas de rastreo le permiten observar.

A finales de marzo, la consultora Kpler apuntó que el estrecho de Malaca albergaba unos 72 millones de barriles de crudo vinculados a la llamada "flota fantasma" de Irán, y estimó que los envíos de Teherán hacia Asia oriental a través del estrecho de Ormuz rondaban el millón de barriles diarios pese a la guerra.

La afición de Osman por rastrear embarcaciones surgió durante la pandemia de covid-19, mientras estaba en cuarentena. "Fotografiaba cualquier barco que pasara; no tenía nada más que hacer que mirar al mar", rememoró durante la conversación, un día antes de la fecha de expiración del alto el fuego entre EE. UU. e Irán, extendido este miércoles por el presidente Donald Trump.

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Con el tiempo y por casualidad, la "flota fantasma" iraní pasó a centrar su entretenimiento: "Fue cuestión de que alguien me preguntó si podía verla y resultó que sí. Revisé fotos antiguas y me di cuenta de que ya le había hecho fotos antes", relató.

Su pasatiempo generó mayor interés tras el estallido de la guerra en Irán, especialmente con la obstrucción del país persa al tráfico por el estrecho de Ormuz, que en tiempos de paz canaliza en torno a un 20 % del crudo mundial, gran parte del cual fluye hacia Asia oriental.

También a las más de 22.000 personas que siguen sus avistamientos en la cuenta de Instagram @sgshipspotting, cuyo contenido acumula cientos de miles de visualizaciones. "Es algo muy relevante, tiene un impacto global", afirma, orgulloso de la popularidad que ha ganado su 'hobby'.

En su entrevista con EFE, Orman destacó la drástica disminución del número de buques petroleros y metaneros que pasan frente a Singapur a raíz del conflicto en Oriente Medio.

"Ha habido una enorme reducción en la cifra de VLCC (buques de crudo de gran tamaño). Tampoco he visto en mucho tiempo Q-Max, los grandes metaneros que vienen de Catar -y su embarcación favorita-. Están atascados en Ormuz", expuso.

Al ser preguntado sobre si ha detectado una mayor afluencia tras las recientes y temporales reaperturas de Ormuz, Osman señaló que las naves "tardan dos o tres semanas en llegar a Singapur" desde allí, por lo que los efectos no son notables por ahora.

En su rastreo, el británico hace seguimiento de los sistemas de identificación automática (AIS) que las embarcaciones utilizan para emitir su posición, además de datos como la bandera bajo la cual navegan.

Las "flotas fantasma" suelen desactivarlos para dificultar su detección, pero "Singapur es un lugar tan transitado que tienen que encenderlos", en parte para evitar accidentes, lo que convierte a la isla en "uno de los pocos lugares del mundo donde se pueden rastrear directamente", dice Osman.

En un enclave tan estratégico, el británico ha podido llegar a avistar, según afirma, buques de la Marina estadounidense de camino hacia Oriente Medio durante el transcurso de la guerra.