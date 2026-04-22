Pakistán se reúne con el embajador iraní para discutir la paz tras la extensión la tregua

"El embajador Reza Amiri Moghadam, embajador de la República Islámica de Irán, se reunió con el primer ministro Muhammad Shehbaz Sharif el 22 de abril de 2026 para discutir la situación regional actual y los esfuerzos de paz", indicó en X la oficina del primer ministro.

Un video corto del encuentro muestra también al canciller paquistaní Ishaq Dar, quien horas antes se reunía con la Alta Comisionada británica Jane Marriott para discutir "los continuos esfuerzos de Pakistán por facilitar el diálogo", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Estos nuevos esfuerzos diplomáticos suceden en un momento de marcado estancamiento en las negociaciones, tras días de incertidumbre sobre si las delegaciones lideradas por JD Vance y el iraní Qalibaf se volverían a sentar en Islamabad tras el primer contacto directo el pasado 11 y 12 de abril.

Teherán reiteró este miércoles que no acudirá a nuevas rondas de diálogo mientras persista el bloqueo naval de sus puertos, una medida que Washington mantiene vigente pese a la extensión del alto el fuego.

Otro punto de tensión es el estrecho de Ormuz, clave para el comercio marítimo global, donde hoy tres buques comerciales han sido atacados por fuerzas iraníes, según el Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO) y la BBC.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En mi nombre personal y en nombre del Mariscal de Campo Syed Asim Munir, agradezco sinceramente al presidente Trump por haber aceptado amablemente nuestra solicitud de extender el alto el fuego para permitir que los esfuerzos diplomáticos sigan su curso", dijo este miércoles Sharif en X.

El primer ministro paquistaní añadió que espera lograr "un acuerdo de paz integral durante la segunda ronda de conversaciones programada en Islamabad", aunque no hay ninguna fecha definida para las reuniones.

Después de que la primera ronda de conversaciones terminara sin un acuerdo el pasado 12 de abril, Sharif y Dar se embarcaron en una frenética gira diplomática que ha incluido viajes a Catar, Arabia Saudí y Turquía, además de llamadas telefónicas con jefes de Estado de todo el mundo.