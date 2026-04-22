Presidente de Perú reitera que próximo Gobierno compre aviones y niega tensión con EE.UU.

En un mensaje a la nación, Balcázar negó que haya mentido al país, como afirmó hace unas horas el renunciante ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, quien dimitió por este tema al igual que el ministro de Defensa, Carlos Díaz, y repitió que lo que se está discutiendo es que "el próximo gobierno conozca las negociaciones".

"En ningún momento he tenido la intencionalidad de confrontación con Estados Unidos", dijo el mandatario, al tiempo de apuntar que amerita seguir teniendo "las mejores relaciones" con ese país.

"Una compra de esta naturaleza no va a ser motivo de confrontación", afirmó Balcázar, a pesar de que el canciller renunciante indicó que la firma del contrato se hizo el pasado lunes.

El gobernante expresó que se mantienen "firmes en respetar todos los acuerdos que hayan tenido las fuerzas armadas para hacer las negociaciones", pero que "esos contratos se respeten por el nuevo gobierno".

El presidente peruano afirmó que "esa deuda y compromiso de endeudamiento, que viene del Parlamento, no quiere decir que no podamos tener una idea de cómo renegociar un contrato determinado por la Fuerza Aérea" y que sea una "compra secreta".

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Aseguró que no ha intervenido en las negociaciones, pero evitó mencionar si el contrato fue firmado el pasado lunes, como aseguraron los ministros que renunciaron.

En su lugar, Balcázar subrayó la necesidad de "actuar con prudencia" y paciencia sobre este asunto. "El pueblo necesita que se le explique, necesitamos diálogo, más concertación", manifestó.

La declaración televisada de Balcázar respondió a la entrevista que ofrecieron horas antes los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, en la que acusaron al mandatario de mentir al país porque los contratos de compra ya habían sido presuntamente firmados el pasado lunes, razón por la cual ambos dimitieron a sus cargos.

"El contrato se firmó el lunes, pero ha estado en varios medios diciendo que no se han firmado, esa es una mentira flagrante", expresó De Zela, quien ha insistido en tratar de convencer a Balcázar de cambiar de idea.

"Hoy debe hacerse el pago, primero de 2.000 millones de dólares y luego de 1.500 millones", indicó De Zela. Sin embargo, la orden de desembolso aún no había sido aprobada por el ministerio de Economía y Finanzas, razón por la cual el canciller pidió que haya una "reflexión" para evitar penalidades contra el país.

La decisión de Balcázar, anunciada el pasado viernes en una entrevista radial, motivó un mensaje hostil del embajador de EE.UU., quien anunció represalias contra Perú si no cumple el principio de acuerdo supuestamente firmado en secreto con la administración de Jerí.

El proceso para adquirir 24 aviones de combate, en el que competían el F-16 Block 70 estadounidense, el Gripen sueco, y el Rafale francés, fue declarado secreto bajo la administración de Jerí, y en ese momento se firmó supuestamente el principio de acuerdo con EE.UU., pese a que según medios locales su oferta inicial solo contemplaba 12 aeronaves.