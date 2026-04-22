Putin invita al presidente de Seychelles a participar en la próxima cumbre Rusia-África

"Vuestros representantes han participado en el foro Rusia-África. Estamos preparando la tercera reunión de este tipo y confío mucho que Seychelles participará también en el tercer foro a alto nivel", dijo al comienzo del encuentro.

Putin reconoció que "por ahora el monto de intercambio comercial y económico entre nosotros es modesto, pero tenemos en qué trabajar y vuestra visita es muy oportuna".

Sin embargo, destacó que "el flujo de turistas de Rusia a las Seychelles crece, nuestros turistas representan no menos del 15 % del total".

"Hay perspectivas de ampliación, de que se incremente el número de turistas nuestros a vuestro país", añadió.

El mandatario ruso agradeció a Herminie que su país cree condiciones propicias para los visitantes rusos y adelantó que conversará más en detalle sobre el tema durante la reunión, en la que participarán miembros del Gobierno ruso y del Banco Central.

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Putin aprovechó la ocasión para felicitar a su homólogo por su victoria en las elecciones generales de octubre del año pasado y recordó que en 2026 se cumplen 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y la nación insular.