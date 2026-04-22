Uruguay tiene 30.000 pedidos sin tramitar de migrantes solicitando refugio

La vicecanciller explicó que Uruguay hacía frente a estas solicitudes a través de programas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Añadió que estos "eran financiados con programas en gran parte de Estados Unidos" y que "esa cooperación desapareció desde el año pasado".

A partir de allí, Uruguay debió "reubicar fondos para poder mantener el trabajo permanente", explicó Csukasi.

Asimismo, sostuvo que quienes solicitan refugio tienen "derecho a ver regularizada su situación" y deben tener una respuesta de si se le será otorgado o no.

"Así que ahí tenemos un desafío enorme para seguir respondiendo a muchísimas personas que todavía ven en Uruguay una posibilidad de seguir haciendo su vida", insistió Csukasi.

Las declaraciones se enmarcaron en un encuentro llevado a cabo en la sede de la cartera, en el que se analizaron los desafíos actuales de la migración en la región y en el que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reconoció la experiencia uruguaya en estos temas.

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En 2024, el Gobierno de Uruguay creó el programa de Residencia por Arraigo, que permitía regularizar la situación de unos 20.000 migrantes -la mayoría cubanos- y que estos pudieran tramitar la residencia.

Esto fue celebrado en ese momento por Acnur, que indicó en un comunicado: "Esta medida representa un paso muy significativo en la respuesta a la situación legal de más de 20.000 personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado/a que se encuentran actualmente en el país".

Agregó que la medida reconocía la realidad de miles de personas que buscaban una oportunidad para reconstruir sus vidas en un entorno seguro y acogedor, y que contribuyen positivamente al país.