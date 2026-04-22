Zelenski se felicita por el acuerdo europeo para desbloquear el crédito a Ucrania

"El desbloqueo es la señal correcta en las circunstancias actuales. Rusia debe poner fin a la guerra. Y los incentivos para ello pueden venir únicamente cuando tanto el apoyo a Ucrania como la presión sobre Rusia sean suficientes", dijo Zelenski en X.

El presidente ucraniano -que en la víspera anunció la reanudación del tránsito de petróleo ruso hacia Hungría a través de su territorio, cuya interrupción tras un ataque ruso al oleoducto por el que se envía el crudo motivó el veto húngaro- dijo que "Ucrania está cumpliendo sus obligaciones en las relaciones con la UE" y pidió que los Veintisiete respondan con nuevos pasos hacia "la plena integración europea de Ucrania".

"Es importante que el paquete de apoyo europeo esté operativo pronto", insistió Zelenski en alusión al préstamo.

El presidente ucraniano se felicitó también porque Hungría haya dado luz verde además al nuevo paquete de sanciones a Rusia que Budapest bloqueaba desde principios de este año.

También adelantó que hablará con los líderes europeos para que se abran los grupos de capítulos de las negociaciones de acceso, algo a lo que también se oponía el Gobierno del primer ministro saliente húngaro, Viktor Orbán, que perdió las elecciones el pasado 12 de abril.

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Zelenski y otros dirigentes ucranianos han repetido en los últimos días que no aceptan fórmulas de membresía alternativas a una integración en la UE.

Kiev pide a los Veintisiete una fecha concreta para su ingreso, pero tanto Bruselas como la mayoría de Estados miembros han dejado claro que no pueden ofrecer una fecha y el ingreso de Ucrania dependerá de que cumpla los requisitos que impone la Unión.