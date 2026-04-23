Al menos 10 muertos tras el ataque contra una mina de cobre y oro en Pakistán

"Diez personas perdieron la vida en el ataque. Entre los fallecidos se encontraban siete empleados de la empresa y tres miembros del personal de seguridad. No disponemos de información sobre los heridos ni sobre si hubo algún terrorista abatido", declaró a EFE un portavoz de la policía de Chagai, Naseem Iqbal.

El ataque tuvo lugar en torno a las 17:45 hora local (12:45 GMT) del miércoles en el área de Darigwan, dentro del distrito de Chagai, cuando "más de 40 terroristas a bordo de motocicletas y otros vehículos" irrumpieron en las instalaciones, explicó Iqbal.

En un comunicado oficial, la empresa informó de que las fuerzas de seguridad, incluido el Cuerpo de la Frontera, respondieron con rapidez y han asegurado la zona. "Actualmente se está llevando a cabo una operación de limpieza y barrido para garantizar la seguridad del personal y de los activos", indicó el comunicado.

Por el momento, ningún grupo reivindicó la autoría del ataque.

Baluchistán, escenario de una insurgencia independentista desde hace décadas, es la provincia más grande y rica en recursos naturales de Pakistán, especialmente en gas y minerales.

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Grupos armados de etnia baluche exigen la independencia o una mayor autonomía, acusando al Gobierno de Islamabad de explotar su territorio rico en minerales mientras margina a la población local.

El consorcio de la mina privada donde sucedió el ataque tiene una licencia de exploración de cobre y oro con una extensión de 500 kilómetros en la zona.

Como respuesta a las críticas por la gestión centralizada de los recursos, la compañía minera subrayó que más del 90% de la fuerza laboral en la planta de Darigwan está compuesta por ciudadanos locales de Baluchistán.

La violencia se ha intensificado en los últimos años debido a la oposición de estos grupos a los multimillonarios proyectos de inversión de China en la región, en particular el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), que consideran una forma de "colonialismo económico".