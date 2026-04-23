Austria registra un récord de incidentes antisemitas

Estos datos se desprenden del informe anual del Centro de Información Antisemita de la Comunidad Judía de Viena (IKG), publicado este jueves en la capital austríaca.

Entre los incidentes denunciados se cuentan 19 agresiones físicas, 27 amenazas, 205 daños a la propiedad, 439 mensajes y más de 800 ofensas o casos de "comportamiento hiriente".

El promedio anual fue de 4,2 incidentes por día, mientras que antes de la crisis desatada en 2023 la media era de 1,5/día.

"El antisemitismo desinhibido desde el 7 de octubre de 2023 se ha convertido en un compañero constante en la vida cotidiana de muchos judíos", declaró el secretario general del IKG, Benjamin Nägele, al presentar el informe en rueda de prensa.

"La vida judía (en Austria) solo es posible gracias a amplias medidas de seguridad. La comunidad gasta más de 5 millones de euros anuales en ello, fondos que nos faltan para educación, trabajo juvenil y cultura", añadió.

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Desde la creación del centro de denuncias, el número de casos ha ido en aumento de forma sostenida, desde los 200 registrados en 2009 hasta los 719 en 2022, antes de dispararse en 2023 hasta 1.147.

Se estima que no supera los 10.000 el número de judíos que viven hoy en Austria, país de 9 millones de habitantes que participó en el Holocausto tras ser anexionado por el Tercer Reich de Adolf Hitler en 1938.

Antes de esa fecha la comunidad judía abarcaba unas 200.000 personas, de las que unas 64.000 fueron asesinadas por el régimen nazi y otras decenas de miles se vieron forzados a emigrar.