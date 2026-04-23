Brigitte Macron y las princesas de Marruecos asisten al estreno del Gran Teatro de Rabat

Según informó la agencia de noticias marroquí MAP, el espectáculo inaugural comenzó con la proyección de un vídeo de presentación del monumento cultural y la interpretación del himno nacional por orquesta y coro.

El programa reunió a artistas marroquíes en un repertorio que incluyó música clásica, ópera, patrimonio araboandalusí y creación contemporánea, explicó la MAP que añadió que la velada contó con la participación conjunta de la Orquesta Filarmónica de Marruecos y la Orquesta Sinfónica Real, bajo la dirección de la pianista marroquí Dina Bensaid, con músicos y coristas sobre el escenario.

Este nuevo complejo cultural, conocido popularmente como "la ópera de Rabat", fue inaugurado por primera vez en octubre de 2024 por Brigitte Macron y la princesa Lalla Hasnaa, presidenta del Consejo de Administración de la Fundación para la Conservación del Patrimonio Cultural de Rabat, durante la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, al país magrebí.

La superficie del Gran Teatro de Rabat, cuyas obras de construcción arrancaron en 2014 y terminaron en 2020, es de 47.000 metros cuadrados. Más de la mitad de esta superficie está destinada a instalaciones, mientras que el resto se destina a espacios verdes.

Tras la finalización de su construcción, con un presupuesto estimado en 1.677 millones de dírhams (157 millones de euros), el proyecto ha permanecido en espera de ser inaugurado durante casi cuatro años, hasta la visita de tres días que realizó Macron a Marruecos para sellar la reconciliación bilateral tras casi tres años de crisis diplomática.

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La capacidad de su sala principal alcanza los 1.800 asientos e incluye un espacio teatral al aire libre con capacidad para 7.000 espectadores.

Asimismo, el teatro, fiel en su diseño a la imaginación de Hadid, incluye una sala de ensayo teatral y una sala adicional con capacidad para 250 espectadores, además de cafeterías y restaurantes.