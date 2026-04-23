Camboya y China profundizarán la cooperación en la lucha contra las estafas digitales

Los ministros de Exteriores y Defensa de Camboya y China celebraron el miércoles el primer encuentro del mecanismo de diálogo estratégico '2+2' con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral entre ambos países, en un momento en el que Pekín busca reforzar su ya amplia influencia en el Sudeste Asiático.

"Ambas partes acordaron profundizar la cooperación en materia de seguridad y defensa, combatir conjuntamente el juego en línea y el fraude, y salvaguardar su respectiva ciberseguridad", indicó la delegación china, presidida por el ministro de Exteriores, Wang Yi, y el de Defensa, Dong Jun, ambos de gira en la región.

Pekín y Nom Pen han venido anunciando en los últimos meses su colaboración para luchar contra el fraude en línea, especialmente tras la detención y posterior extradición a China de Chen Zhi, fundador del conglomerado Prince Group, que había sido señalado por presuntamente dirigir centros de estafa y redes de trata de personas en el Sudeste Asiático.

Camboya se ha convertido en los últimos años en epicentro de estos fraudes, alojando numerosas instalaciones, controladas por mafias -muchas de origen chino-, en las que trabajadores, voluntariamente o engañados, ejecutan sofisticados engaños bajo coacción extrema y en ocasiones sometidos a torturas y vejaciones, según han denunciado la ONU e investigaciones independientes.

Se trata de fraudes multimillonarios que afectan a personas de todo el mundo y que, tras centrarse inicialmente en objetivos de China, en el último año pusieron también el foco en España y Latinoamérica.

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La delegación china también se reunió con el primer ministro camboyano, Hun Manet, quien, según la prensa local, habló sobre la histórica disputa fronteriza entre Nom Pen y Bangkok, recrudecida tras los enfrentamientos de 2025 que dejaron decenas de muertos y numerosos desplazados, y "reafirmó la posición de Camboya de adherirse a los principios de paz".

En este sentido, ambos gobiernos "hicieron hincapié en apoyar la resolución de disputas regionales mediante el diálogo y la negociación", señalaron desde Pekín.

Camboya, por su parte, "está comprometida a profundizar aún más estos lazos, adhiriéndose firmemente al principio de una sola China", señaló el ministro de Defensa, Tea Seiha, al defender la política del Partido Comunista Chino respecto a Taiwán, isla autogobernada que Pekín considera parte "inalienable" de su territorio.

Esta reunión se enmarca en la gira que la Cancillería china realizará en la región hasta el 26 de abril, durante la cual visitará también Tailandia y Birmania.

China ha intensificado en los últimos años su presencia en la región, con un mayor peso en inversiones, comercio y cooperación en seguridad, en un entorno marcado por tensiones estratégicas y competencia con EE. UU. por la influencia.