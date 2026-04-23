Clase, identidad y el valor del petróleo marcan la obra de los finalistas al premio Turner

El premio, dotado con 25.000 libras (unos 28.750 euros) para el ganador y 10.000 libras (unos 11.500 euros) para cada uno de los otros tres finalistas, distingue cada año a artistas británicos o afincados en el Reino Unido que hayan protagonizado una exposición destacada en los doce meses anteriores y busca fomentar el debate público sobre nuevas tendencias desde su creación en 1984.

Los seleccionados en esta edición son Simeon Barclay, Kira Freije, Marguerite Humeau y Tanoa Sasraku, elegidos por proyectos que abarcan la 'performance', la escultura, la instalación y el uso de imagen en movimiento.

Barclay ha sido nominado por 'The Ruin', una 'performance' de 'spoken word' -poesía oral escénica- de una hora que parte de su experiencia en el norte industrial de Inglaterra y combina texto, percusión en directo y un instrumento de viento para explorar la identidad británica, la clase social, la raza y la masculinidad.

Freije figura en la lista por 'Unspeak the Chorus', una exposición de impactantes esculturas figurativas construidas con metal, tela y materiales desechados. Su escala humana y disposición teatral aportan una gran intensidad emocional, según el comunicado.

Humeau ha sido seleccionada por 'Torches', una instalación que aborda la formación de la vida, la historia humana y futuros imaginados mediante formas escultóricas "cinematográficas", inspiradas en especies naturales y escenarios especulativos.

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Por su parte, Sasraku compite con 'Morale Patch', un proyecto que combina escultura, cine y obra sobre papel para abordar la historia reciente del petróleo desde una perspectiva geopolítica y militar.

La exposición con las obras finalistas se celebrará en el Instituto de Arte Moderno de Middlesbrough (MIMA, en inglés), en el noreste de Inglaterra, del 26 de septiembre de este año al 29 de marzo de 2027. El ganador se anunciará el próximo 10 de diciembre en ese mismo espacio.