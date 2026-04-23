Colombia promueve el debate mundial para dejar atrás los combustibles fósiles

La reunión, organizada por Colombia y Países Bajos, contará con la participación de representantes gubernamentales de más de 60 países, así como de académicos, parlamentarios, sindicatos, indígenas, afrodescendientes, ONG, sociedad civil organizada, juventudes, campesinos, parlamentarios, sector privado y banca multilateral.

En esta ciudad caribeña las partes dialogarán sobre acciones concretas para poner en marcha mecanismos financieros, fiscales, regulatorios y de cooperación internacional que permitan implementar la transición energética.

La ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez, anfitriona de la conferencia, aseguró en una entrevista con EFE que este encuentro será "un punto de partida" sobre "la decisión de que es necesario hacer una transición más allá de los combustibles fósiles".

"Todos los países que vienen entran habiendo firmado esa convicción, que es la voluntad dispuesta sobre la mesa (...) Los combustibles fósiles y su eliminación ordenada, justa, esos son caminos que tenemos que construir, cada país tiene sus propios desafíos subnacionales", añadió Vélez.

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), por primera vez en 2025 una tecnología renovable, la solar fotovoltaica, fue la que más aportó para cubrir el incremento del 1,3 % la demanda de energía en el mundo. El 27 % de ese aumento total provino de la solar fotovoltaica.

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En su informe anual sobre las tendencias generales del sector, publicado el lunes, la AIE señaló que la solar fotovoltaica desbancó en la primera posición al gas natural, que representó un 17 % de ese aumento de la demanda de energía, sobre todo por el papel que mantiene en muchos países para la generación de electricidad.

En términos relativos, el consumo de gas creció un 1 % en un contexto de altos precios en la primera parte del año, frente al 2,8 % que se había registrado en 2024. Esa modesta subida fue, aun así, superior a la de otros combustibles fósiles.

En el caso del petróleo, la progresión del 0,7 % fue inferior a la del ejercicio precedente no sólo en porcentaje, sino también en volumen (650.000 barriles diarios adicionales, frente a 750.000 en 2024) y está muy por debajo de la media anual (de 1,4 millones de barriles diarios suplementarios) que se había constatado entre 2010 y 2019, hasta el estallido de la crisis por la COVID-19.

"No le vamos a pedir permiso a nadie para hablar de la eliminación ordenada, colectiva y justa de los combustibles fósiles. Lo que vamos a hacer es producir un insumo que esperamos que la COP 30 y la COP 31 puedan utilizar para hacer más vibrantes, oportunos y basados en la ciencia sus debates", resaltó la ministra colombiana.

El Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, en inglés) también se reunirá durante la conferencia para proporcionar insumos para las políticas públicas que ayuden al esfuerzo internacional de abandonar los combustibles fósiles.

Este organismo estará dirigido por la copresidenta del Panel de Alto Nivel de Expertos en Financiamiento Climático, la camerunesa Vera Songwe; el director y economista jefe del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, el alemán Ottmar Edenhofer, y el profesor de la Universidad Estatal de Campinas (Brasil), Gilberto Jannuzzi.

El presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, alentó a los gobiernos y a las instituciones "a apoyarse en los análisis, informes de política y la participación a nivel nacional del panel para fortalecer las contribuciones determinadas a nivel nacional, orientar las estrategias sectoriales y acelerar la implementación de transiciones energéticas".