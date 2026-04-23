El déficit público británico cae al 4,3 % en último ejercicio fiscal, mínimo desde 2020

En términos absolutos, el endeudamiento del sector público -diferencia entre gasto e ingresos- alcanzó los 132.000 millones de libras (151.800 millones de euros), lo que representa un descenso de 19.800 millones (22.770 millones de euros) frente al ejercicio precedente.

Se trata del nivel más bajo como porcentaje del PIB desde el ejercicio 2019-20, anterior al impacto de la pandemia de coronavirus.

El déficit registrado está también por debajo de la previsión de 132.700 millones de libras (152.605 millones de euros) de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, que supervisa las finanzas públicas.

Por otra parte, el déficit corriente -que mide el gasto diario pero excluye la inversión- se redujo hasta los 50.900 millones de libras (58.535 millones de euros) en el año fiscal 2025-26, un 33,1 % menos interanual, equivalente al 1,7 % del PIB, su nivel más bajo desde el ejercicio cerrado en 2020.

Según la ONS, la deuda neta acumulada se situó en el 93,8 % del PIB a finales de marzo, 0,6 puntos más que un año antes y en niveles no vistos desde principios de la década de 1960.

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En marzo, el mes de cierre del ejercicio 2025-26, el endeudamiento fue de 12.600 millones de libras (14.490 millones de euros), 1.400 millones (1.610 millones de euros) menos que en el mismo mes de 2025 y el nivel más bajo para ese mes desde 2022, de acuerdo con los datos preliminares divulgados.

Las cifras son una buena noticia para la ministra de Economía, la laborista Rachel Reeves, quien prioriza la disciplina fiscal e inversiones controladas en su estrategia para fomentar el crecimiento.

El secretario jefe del Tesoro, James Murray, dijo hoy que la reducción del déficit "responde al plan gubernamental para reducir el endeudamiento".

"En un mundo volátil, las decisiones que estamos tomando son las adecuadas para contener los costes, reforzar nuestra seguridad energética y reducir el déficit y la deuda", señaló.