El euro alrededor de los 1,17 dólares tras la contracción de la actividad de la eurozona

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1710 dólares, frente a los 1,1733 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1694 dólares.

El euro, que se ha depreciado casi un 1 % en los tres últimos días, perdió el nivel de los 1,17 dólares en las primeras horas de la negociación europea del mercado de divisas y permaneció por debajo de esa cota tras la publicación de la caída de la actividad total de la zona euro, de los sectores manufacturero y de servicios, pero posteriormente remontó.

El flash del índice compuesto de la actividad total de la zona del euro bajó en abril a 48,6 puntos (50,7 puntos en marzo), mínima de los últimos 17 meses a medida que los precios suben aún más, según S&P.

"La economía del sector privado de la zona euro entró en territorio de contracción en abril", añadió S&P.

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Si el índice se sitúa por debajo de los 50 puntos, indica una contracción de la actividad económica.

La guerra en Oriente Medio ha desacelerado la economía en abril y, a la vez, ha hecho que la inflación siga subiendo drásticamente.

"El BCE vuelve a tener la ingrata tarea de decidir si subir los tipos de interés ante la preocupante situación inflacionista o si este pico de precios será momentáneo y su enfoque debería centrarse en evitar que la economía se deslice aún más hacia una recesión", considera el economista jefe de empresas de S&P, Chris Williamson.

No obstante, es comprensible que el BCE espere hasta tener más claridad sobre la situación, tanto del conflicto como de la evaluación de la salud económica de la zona euro, según Williamson.

También lastra al euro la incertidumbre en los mercados porque la tensión aumenta en el estrecho de Ormuz con la captura de dos barcos por parte de Irán tras la extensión del alto el fuego y sin que por el momento se vislumbre una nueva ronda de negociaciones en Pakistán.

Los precios del petróleo suben más y el barril de Brent se paga a unos 103 dólares.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo aumentaron la semana pasada en Estados Unidos en 6.000 hasta 214.000 solicitudes.

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1679 y 1,1713 dólares.