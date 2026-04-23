El Gobierno europeísta de Rumanía queda en minoría tras la salida de los socialdemócratas

"A partir de este momento, el primer ministro ya no cuenta con el apoyo de la mayoría parlamentaria, lo que significa que ya no tiene la legitimidad democrática para ejercer el cargo de jefe del Gobierno", indicó el PSD en un comunicado.

Los socialdemócratas decidieron casi por unanimidad el pasado lunes retirar su apoyo al jefe de Gobierno y exigieron su dimisión, en unas tensiones dentro del tetrapartito proeuropeo formado hace 10 meses debido a las diferencias sobre cómo reducir el abultado déficit público del país perteneciente a la Unión Europea (UE) y la OTAN.

Aunque los socialdemócratas han decidido abandonar el gabinete formado además por conservadores, liberales y la minoría húngara, el Ejecutivo continúa en minoría, ya que el PSD busca la salida de Bolojan y no la caída del gobierno al completo.

Los socialdemócratas añaden en su comunicado de este jueves que están dispuestos a participar en la formación de un nuevo Ejecutivo proeuropeo y a "apoyar a un primer ministro, político o tecnócrata que responda a los problemas de los ciudadanos".

El PSD contaba con seis carteras de las 16 existentes: Transporte, Agricultura, Energía, Sanidad, Justicia y Trabajo, que podrán ser ocupadas por ministros interinos nombrados por Bolojan durante 45 días.

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Bolojan ha impulsado una serie de medidas de ajuste fiscal, incluidas subidas de impuestos y recortes del gasto público, con el objetivo de reducir el mayor déficit de la UE, situado en el 7,9 % en 2025.

Estas reformas, exigidas en parte por Bruselas para garantizar el acceso a fondos europeos, han provocado un gran desgaste político y numerosas protestas.

El PSD ha argumentado que estas políticas están erosionando su base electoral en beneficio de los ultranacionalistas de AUR, la segunda formación parlamentaria, que ha ganado terreno en las encuestas.

Pese a las presiones, Bolojan ha descartado dimitir y ha defendido su agenda reformista como necesaria para la estabilidad fiscal del país y para acceder a fondos europeos.

El presidente rumano, Nicușor Dan, llamó el miércoles a preservar la estabilidad institucional y mantener el rumbo prooccidental, pese a la crisis.

La retirada de los ministros socialdemócratas deja al Gobierno en una situación de fragilidad parlamentaria y abre la puerta a posibles mociones de censura en las próximas semanas.

De hecho, si Bolojan no accede a dejar el cargo la única forma de desalojarlo es mediante una moción de censura, un paso que los ultranacionalistas de AUR ya han dicho que preparan para mayo.

En caso de que los socialdemócratas presentaran una moción, el PSD, pese a ser la principal fuerza parlamentaria, cuenta solo con 130 escaños de los 465 totales y necesita 233 votos para alcanzar la mayoría, lo que obligaría a iniciar negociaciones con otros partidos, incluidas fuerzas ultranacionalistas.

Este Gobierno de amplio espectro, integrado por socialdemócratas, conservadores, liberales y la minoría húngara, se formó como respuesta a la inestabilidad generada tras la anulación de las elecciones presidenciales de diciembre de 2024, motivada por acusaciones de injerencia rusa y una campaña irregular en redes sociales en favor del candidato de extrema derecha.