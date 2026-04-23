El Gobierno francés replica a las críticas de la derecha a la regularización en España

En una entrevista a la emisora France Info, Barrot no quiso entrar en el fondo de la cuestión cuando se le preguntó por la posición de Retailleau, que se pronunció en favor de un restablecimiento de los controles fronterizos con España para evitar que los inmigrantes que se van a regularizar en España puedan pasar a Francia.

"España es un gran país, con un gran pueblo que no se va a mudar. Seguirá siendo nuestro vecino", señaló el jefe de la diplomacia francesa, que añadió con ironía que no recordaba que el presidente de Los Republicanos, el partido de la derecha clásica, "se hubiera conmovido cuando Giorgia Meloni", la primera ministra italiana de extrema derecha, lanzó su propia regularización de migrantes.

En una entrevista en un canal de televisión el pasado lunes, Retailleau dijo que "no se puede soportar la regularización masiva que hace (Pedro) Sánchez", en alusión al proceso que se ha puesto en marcha a iniciativa del Ejecutivo español de izquierdas.

El candidato de la derecha a la presidencia francesa, que a la vista de las encuestas tiene muy pocas posibilidades de ganar en las elecciones del año próximo, se quejó de que con la regularización en España habrá medio millón de migrantes susceptibles de entrar en Francia sin obstáculos gracias a la libre circulación de personas en el espacio Schengen.

Para evitarlo, su idea si llegara al poder sería restablecer esos controles, algo que, como recordó, permiten los acuerdos de Schengen "cuando hay una crisis", algo que a su juicio se da ahora que se van a conceder papeles a medio millón de personas en España.

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La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, también criticó hace una semana la regularización del Gobierno español, y en una línea similar a la de Retailleau, dijo que es "urgente" restringir la libre circulación en el interior del espacio Schengen ante las consecuencias que tendrá para Francia la posible llegada de inmigrantes regularizados por España.