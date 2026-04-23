El micrófono dorado de Queen sale a subasta en Londres en el evento 'Music Memorabilia'

Mark Hochman, experto musical de la casa de subastas Propstore, resalta que este evento reunirá a algunos de los nombres más influyentes de la música popular, desde leyendas como The Beatles, Queen, George Michael y Jimi Hendrix hasta estrellas mundiales actuales como Ed Sheeran y Little Mix, y se subastarán por un valor total estimado de 1,7 millones de euros, según explicó a EFE.

Hochman resaltó que la joya de la colección de Queen es el micrófono chapado en oro, "fabricado especialmente para Freddie Mercury y es el artículo más visto en nuestra subasta desde la década de 1980", según comentó a EFE. Su precio oscilará entre 35.000 y 70.000 euros.

Encabezando la subasta se encuentra la guitarra Gisbon Les Paul '59 Custom Shop de Slash con un precio estimado de preventa de entre 170.000 y 340.000 euros aproximadamente. El interés por este artículo es muy grande y ya han recibido ofertas telefónicas.

Entre los lotes más importantes también se encuentra un gran póster promocional autografiado de 'Double Fantasy' de John Lennon y Yoko Ono, firmado la mañana del 8 de diciembre de 1980, solo unas horas antes de la muerte de Lennon y que se cree que fue el último artículo que firmó. Su precio estimado estará entre 70.000 y 140.000 euros.

Otra reliquia disponible para su compra es la chaqueta de George Michael, que ha sido verificada por el equipo de investigación de Propstore, organizador de la subasta.

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Cada lote que sale a subasta ofrece a los coleccionistas una conexión tangible con los artistas y las actuaciones que han dado forma a la banda sonora de la vida de muchas personas, según destacan los organizadores.