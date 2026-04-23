El príncipe Enrique pide a Putin acabar con la guerra en Ucrania en visita sorpresa a Kiev

"Presidente Putin, no hay ninguna nación que se beneficie de la continua pérdida de vidas que estamos presenciando", afirmó el duque de Sussex, según declaraciones recogidas por la agencia británica PA.

"Todavía hay un momento -ahora- para detener esta guerra, para evitar más sufrimiento tanto para los ucranianos como para los rusos, y para elegir un rumbo diferente", añadió, en alusión al conflicto iniciado por Moscú el 24 de febrero de 2022.

En su intervención, el hijo menor del rey británico Carlos III, que actualmente vive en Estados Unidos, subrayó que hablaba desde una posición no política.

"Estoy aquí como un soldado que entiende el servicio, como un humanitario que ha visto el coste humano del conflicto y como un amigo de Ucrania que cree que el mundo no debe acostumbrarse a esta guerra ni insensibilizarse ante sus consecuencias", declaró.

El príncipe, distanciado de la monarquía británica desde 2020, sostuvo que no se trata solo de una guerra por territorio.

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"Es una guerra de valores, de soberanía, de si los principios que sustentan nuestra democracia compartida siguen teniendo significado", argumentó.

El duque, de 41 años, pidió liderazgo a EE.UU., aunque sin mencionar a su presidente, Donald Trump, en un momento en que este último parece desentenderse del conflicto en Ucrania y acercarse en todo caso a las posturas del Kremlin.

"Estados Unidos tiene un papel singular en esta historia. No solo por su poder, sino porque cuando Ucrania renunció a las armas nucleares, EE.UU. formó parte de la garantía de que la soberanía y las fronteras de Ucrania serían respetadas", señaló.

"Este es un momento para que Estados Unidos demuestre que puede cumplir con sus obligaciones en los tratados internacionales, no por caridad, sino por su papel permanente en la seguridad global y la estabilidad estratégica", apuntó.

El duque de Sussex sirvió en las Fuerzas Armadas británicas en Afganistán y en 2014 fundó los Juegos Invictus, una competición deportiva internacional para militares y veteranos heridos en combate.

El Foro de Seguridad de Kiev es una de las principales plataformas internacionales sobre seguridad y defensa, que reúne a responsables políticos, militares, diplomáticos y expertos para debatir los retos de seguridad global, según indica la organización en su página web.