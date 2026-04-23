España inaugura el número telefónico único 018 para víctimas de tráfico

Desde la asociación Stop Accidentes, su secretaria, Jeanne Picard, denunció durante el acto de presentación de la línea que "en ese mal llamado accidente de tráfico" mueran personas inocentes, el atestado y la justicia "llegan tarde" y, aún así, las víctimas son capaces de salir del silencio para reivindicar sus derechos y cuidado.

"No podemos expresar el dolor de una madre, de un padre... Somos víctimas de la violencia vial, las víctimas escondidas detrás de las estadísticas", añadió Picard, que no pudo continuar, presa de la emoción.

Los accidente de tráfico son la octava causa de muerte a nivel mundial y la principal causa de fallecimiento en personas de entre 5 y 29 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde la Asociación Española de Prevención de Accidentes, Yolanda Domenech puso el acento en que el daño no acaba con el siniestro, sino que empieza ahí, y explicó que las víctimas y los que quedan entran en un mundo desconocido "y muchas veces hostil", por lo que el reto es que no se sientan solas ni abandonadas.

Elena Fernández, de la asociación DIA, valoró que el 018 supone "una puerta de entrada accesible y humana", y consideró que es "un primer paso que puede marcar la diferencia en un momento de vulnerabilidad", un punto de partida para seguir avanzando en el acompañamiento a las víctimas durante todo el proceso.

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El teléfono para atención a víctimas de tráfico tiene pocos precedentes a nivel global.

Argentina dispone del número único 149 para la atención a víctimas de siniestros viales y a nivel de la Unión Europea, aunque no está orientado específicamente a este ámbito, está la línea 116 006 como número común de apoyo a víctimas de delitos, categoría en la que podrían incluirse en ciertos casos de accidentes de tránsito y donde pueden obtener información sobre sus derechos y apoyo emocional.