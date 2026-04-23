Estados Unidos intercepta y aborda un buque cisterna con crudo iraní en el Índico

"Durante la noche, fuerzas estadounidenses realizaron una interdicción marítima y un abordaje en ejercicio del derecho de visita del buque sancionado M/T Majestic X, sin bandera, que transportaba petróleo desde Irán, en el océano Índico dentro del área de responsabilidad del Indopacom" (Comando del Indopacífico), publicó el Pentágono en X.

Junto al mensaje, el mando militar publicó imágenes de la operación de intercepción en las que puede verse cómo las tropas estadounidenses abordan el navío, incluido un video donde se escucha a un militar advertir por radio al Majestic X que estaban a punto de subir a bordo.

"Seguiremos aplicando la ley en el ámbito marítimo a nivel global para desarticular redes ilícitas e interceptar buques que brinden apoyo material a Irán, dondequiera que operen. Las aguas internacionales no pueden ser utilizadas como escudo por actores sancionados", indicó el Departamento de Guerra.

El pasado martes, el Pentágono anunció el abordaje del tanquero sancionado M/T Tifani en el Indopacífico, vinculado a Irán, una acción más de presión para cortar las vías de financiación a ese país durante el alto el fuego en la guerra iniciada por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero.

Estas interdicciones tienen lugar en medio del bloqueo total a las costas iraníes ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras una primera ronda de negociaciones de paz sin resultados y después de que Teherán interrumpiera el paso por el estrecho de Ormuz, vía estratégica por donde pasaba el 20 % del crudo mundial.

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Trump anunció el domingo pasado que la Armada de su país disparó e incautó un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el cerco.

En total, EE.UU. ha interrumpido el paso de al menos 31 buques desde que inició el bloqueo naval a Irán, de acuerdo con cifras publicadas la víspera por el Comando Central (Centcom).

Más de 10.000 militares estadounidenses, unos 17 navíos de guerra y 100 aeronaves patrullan las aguas cercanas a Irán para garantizar que ninguna embarcación entre y salga de sus puertos, según el Centcom.

El presidente estadounidense extendió indefinidamente el cese el fuego con Irán hasta que el Gobierno de la República Islámica, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo y afirmó que existe la posibilidad de que las negociaciones de paz se retomen el próximo viernes en Pakistán.

En medio de las tensiones, el Pentágono anunció este miércoles la salida del secretario de Marina de Estados Unidos, John Phelan, luego de varios meses de reportes de disputas internas entre la jefatura del rebautizado Departamento de Guerra y altos rangos militares.