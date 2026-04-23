Excandidata presidencial de Ecuador dice que no pidió asilo a México y que volverá al país

"Es falso absolutamente. En ningún momento he solicitado asilo político a ningún país, ni a México ni a Colombia, a ningún país", dijo González en una entrevista en Montevideo con el periodista ecuatoriano Fabricio Vela, después de que el miércoles circularon rumores en redes sociales sobre la supuesta petición.

La excandidata presidencial es secretaria de Asuntos Internacionales de la Revolución Ciudadana (RC), el principal partido de oposición en Ecuador liderado por el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017), y que está suspendido, y salió del país en marzo para cumplir una agenda internacional que la llevó también por Colombia y España.

"Estuve en el encuentro de los movimientos de izquierda y progresistas (en Barcelona), pero también en reuniones que no son públicas. Esa ha sido mi agenda y la concluyo aquí en Uruguay, el día sábado estaré retornando a Ecuador", aseguró.

González dijo que siempre tuvo previsto regresar al país y que tiene comprado su pasaje de vuelta. "Tengo agenda en Ecuador después del sábado", añadió.

La actual presidenta del correísmo, Gabriela Rivadeneira, no descartó el miércoles el pedido de asilo por parte de González, pero dijo que sería ella quien lo comente.

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Aseguró que González estaba "garantizando su seguridad" y que "jamás" iban a "ceder" su libertad "a las ambiciones dictatoriales de Daniel Noboa", el presidente de Ecuador.

Luisa González es una de las integrantes de la RC que están siendo investigadas en un caso conocido como 'Caja Chica', en el que la Fiscalía indaga un presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023 con dinero supuestamente procedente de Venezuela.

En el marco de esa investigación, el Ministerio Público allanó la vivienda de González, de otros investigados, y también la sede de su movimiento político.

Ese caso también llevó a un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a suspender por nueve meses a la RC, lo que le impide participar en las elecciones locales del 29 de noviembre, una acción que el correísmo ha tildado de "persecución".

Aunque la agrupación política ha señalado que sí se presentarán en noviembre junto a otros partidos y que esas alianzas serán anunciadas en mayo.