Francia pide "unidad y pragmatismo" en la apertura de la cumbre del G7 sobre el clima

"Tendremos la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre nuestras prioridades compartidas y lograr resultados tangibles para la agenda ambiental del G7", señaló la ministra, cuyo departamento había anunciado que dejaban fuera temas espinosos como el combate contra el cambio climático por la falta de consenso, esencialmente ligado a la postura de Estados Unidos.

Barbut señaló que este grupo, que engloba a Francia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá, Japón e Italia, "debe ser un foco de convergencia" y recordó que "los ciudadanos esperan acción", por lo que justificó su decisión de "centrar las prioridades en preocupaciones concretas, compartidas y comunes".

Precisó que sus debates deben estar "guiados por una ciencia libre, abierta e independiente", un principio que cobra especial importancia "en un momento en el que se propaga la desinformación", lo que otorga más importancia a que "las políticas públicas se basen en evidencias sólidas e independientes".

La ministra francesa consideró que el difícil contexto geopolítico actual no debe ocultar la urgencia climática, con "un calentamiento del planeta, desastres naturales que provocan muertes, destruyen hogares y perjudican a las economías".

"La naturaleza sufre cada vez más daños debido a la contaminación y la pérdida de hábitat. Esto tiene consecuencias económicas potencialmente dramáticas", señaló Barbut, que consideró que el G7 tiene "capacidad de actuar y enviar una señal clara de determinación y unidad".

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A los representantes de los siete miembros del grupo se unieron los de Brasil, Kenia, India y Corea del Sur, invitados a la cumbre de jefes de Estado y Gobierno del G7 en Evian en junio, además de Armenia, Australia, Mongolia y Turquía, que organizarán las próximas COP.

En el caso de Brasil, el participante es el ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, Joao Paulo Capobianco.

La primera jornada estará dedicada a la financiación de la protección de la biodiversidad, la preservación de los océanos y los desafíos que la desertificación presenta para la seguridad y la salud.

Por la tarde efectuarán una visita al bosque de Fontainebleau, situado a las afueras de París y que, según el Ministerio galo, "constituye un recorrido pedagógico que ofrecerá a las delegaciones una lectura concreta del compromiso de Francia en favor de la protección de los bosques".

Para este viernes quedarán el resto de los temas de la agenda, el fortalecimiento de la resilencia del sector inmobiliario a los desastres naturales y una última sesión dedicada a compartir prioridades de cara a los hitos ambientales internacionales.

Francia aspira a obtener declaraciones comunes en todos los temas abordados y la ministra ofrecerá una rueda de prensa final para dar cuenta de los avances acordados.