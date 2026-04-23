Ingresa en prisión en España el profesor extraditado desde Cuba por violar a una menor

Fuentes jurídicas informaron a EFE que, una vez en Madrid, la Policía trasladó a Ramos Soto a los juzgados de Plaza de Castilla, donde el órgano que estaba de guardia de diligencias dictó el mandamiento de ingreso en la cárcel.

Fue la Audiencia Provincial de Ourense (Galicia, norte de España), que dictó condena contra Ramos Soto, la que ordenó también su búsqueda y encarcelamiento, que ahora se materializa en una prisión madrileña a la espera de lo que se decida por los órganos competentes.

Ramos Soto, natural de Ourense, embarcó el miércoles en un avión rumbo a Madrid tras haber aceptado voluntariamente su traslado a España para cumplir la pena.

Este jueves llegó a España y fue custodiado hasta los juzgados por agentes de la Policía Nacional, según confirmó este Cuerpo, que recordó que el fugitivo estaba en la lista de los "10 más buscados".

Este profesor de 50 años fue arrestado en La Habana el pasado noviembre en cumplimiento de una solicitud de la Audiencia Provincial de Ourense y tras un proceso de colaboración entre ambos países.

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La Sección de Fugitivos de la Policía Nacional indicó que Ramos Soto fue condenado a 13 años y medio por agresiones sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.

Una vez fue condenado en julio de 2025, no atendió el auto de entrada en prisión. Entonces se emitió una orden de detención nacional, si bien los agentes tenían indicios de que el condenado se encontraba fuera de España.

Según la reconstrucción policial de su fuga, se desplazó en julio a Portugal para, desde Lisboa, volar a Brasil. De allí viajó a Perú y luego, finalmente, a Cuba. La Policía española consideraba que contaba con algún apoyo en la isla.

Además de profesor de educación infantil y primaria, Ramos Soto es exmilitante de la extinta plataforma política de izquierdas En Marea y conocido en su ciudad, Ourense, por impartir clases de música y por su activismo.