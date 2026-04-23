Israel entrega a Eslovaquia un sistema de defensa antiaérea por 560 millones de euros

"La entrega de este sistema es una demostración más de la fortaleza de la industria de defensa de Israel y de nuestra capacidad para proporcionar a nuestros aliados soluciones avanzadas para una amplia gama de amenazas", dijo en un comunicado el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, quien destacó el interés creciente de otros países en estos sistemas.

La operación, ejecutada a través de la unidad ministerial de Cooperación Internacional de Defensa (Sibat) y la empresa de seguridad Israel Aerospace Industries (IAI), se ha completado "antes de lo previsto" e incluye también programas de "formación y apoyo para alcanzar la plena capacidad operativa del sistema", de acuerdo con el comunicado.

El sistema antiaéreo multicapa Barak MX está diseñado, dice la nota, para interceptar una amplia gama de "amenazas aéreas modernas", incluyendo drones, aviones de combate, misiles de crucero y misiles balísticos.

Sus efectivos cuentan con misiles interceptores de distintos alcances (35, 70 y 150 kilómetros) y sistemas avanzados de radar capaces de detectar, clasificar y seguir múltiples objetivos simultáneamente.

Según el Ministerio de Defensa israelí, la incorporación del sistema supone "un refuerzo significativo" de las capacidades de defensa aérea de Eslovaquia y "contribuye a la arquitectura de seguridad colectiva de la OTAN".

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Desde Eslovaquia, el titular de Defensa, Robert Kaliňák, indicó que la primera batería del sistema ya ha sido desplegada en una ubicación no revelada y que se encuentra en fase de puesta en servicio, con la plena operatividad prevista "en las próximas semanas", según declaraciones recogidas por el comunicado israelí.