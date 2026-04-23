La actividad económica dominicana crece un 4,1 % en el primer trimestre de 2026

El IMAE, que es un indicador de producción que permite aproximar la senda del crecimiento económico de un país, se expandió el 5,1 % interanual en marzo, agregó la información oficial.

El crecimiento del 4,1 % en el primer trimestre del año obedeció principalmente al desempeño interanual favorable del sector construcción (8 %), manufactura de zonas francas (7,8 %), y la intermediación financiera, seguros y actividades conexas (7 %).

También debido al comportamiento positivo de las actividades del sector servicios en su conjunto (5,9 %), la manufactura (3,9 %) y el agro (2,4 %), precisó el BCRD en un comunicado.

El banco emisor precisó que "continuará monitoreando el desempeño de la economía dominicana ante el desafiante entorno internacional imperante, marcado por elevados niveles de incertidumbre derivados de tensiones geopolíticas".

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la República Dominicana alcanzará este año un crecimiento económico de 3,7 %, colocándose como la cuarta de mayor dinamismo en Centroamérica.