La actriz y directora Maggie Gyllenhaal, presidenta del jurado de la 83 Mostra de Venecia

"Maggie Gyllenhaal encarna una trayectoria artística de una coherencia excepcional, construida a lo largo del tiempo con inteligencia y valentía", resaltó el director del festival, Alberto Barbera.

Es, agregó, "una actriz capaz de interpretar personajes inquietantes y complejos" que además "se reinventó como autora con 'The Lost Daughter' ('La hija oscura', 2021), que ganó el premio al Mejor Guion en Venecia".

"Su visión del cine —intelectual y visceral a la vez— se ha visto reforzada en su reciente película 'The Bride!' ('¡La novia!', 2026), que consolida su estatus como cineasta original".

Para Barbera contar con Gyllenhaal como presidenta del jurado "significa poder confiar en una voz autorizada e independiente, animada por esa auténtica pasión por el cine de autor que siempre ha representado el corazón del festival".

Por su parte, la cineasta aseguró que acepta con entusiasmo la tarea de ser presidenta del jurado, que será el encargado de otorgar los premios oficiales de Venecia, incluido el León de Oro, el galardón más importante.

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"Venecia siempre ha apoyado voces auténticas y singulares, y me siento honrada de contribuir a que continúe esta valiente e indispensable tradición. No estaré ahí para juzgar, sino con curiosidad, admiración y entusiasmo", agregó.

Gyllenhaal comenzó su carrera como actriz en 1992, pero alcanzó el reconocimiento con su papel en la película 'Secretary' (2000), trabajo por el que ganó el National Board Review y fue nominada a los Globos de Oro y a los Independent Spirit Awards.

Cuenta con una nominación al Óscar por 'Crazy Heart' ('Corazón rebelde', 2009) y ha trabajado el filmes como 'Donnie Darko' (2001), 'Mona Lisa Smile' ('La sonrisa de Mona Lisa', 2003), 'The Dark Knight' ('El caballero oscuro', 2008), 'Nanny Mcphee Returns' ('La niñera mágica y el Big Bang', 2010), 'Frank' (2014) o 'The Kindergarten Teacher' ('La profesora de parvulario', 2018).

Como guionista y directora, es responsable de 'The Lost Daughter', adaptación de la novela de Elena Ferrante', protagonizada por Olivia Colman, Dakota Johnson y Jessie Buckley, y que obtuvo tres nominaciones a los Óscar, a mejor actriz (Colman), mejor actriz de reparto (Buckley) y mejor guión adaptado.

Y este año estrenó 'The Bride!', una continuación del clásico cuento de 'Frankenstein', de Mary Shelley. Contó de nuevo con Buckley, además de Christian Bale, Annette Bening, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard y Jake Gyllenhaal (su hermano).