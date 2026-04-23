La balanza comercial de Perú acumuló superávit anual de 38.869 millones de dólares

El incremento de la balanza comercial en el primer bimestre del año respondió al alza en 37,6 % de las exportaciones peruanas (18.781 millones de dólares), principalmente de los productos tradicionales como cobre, zinc y molibdeno (49,5 %) por 15.031 millones de dólares, en tanto que las importaciones subieron 9 % por un total de 10.049 millones de dólares.

A su vez, el reporte del BCRP señaló que las exportaciones de febrero pasado sumaron 8.988 millones de dólares, mayores en 38,2 % en comparación con el mismo mes de 2025, debido al incremento de 35,4 % del precio promedio de las ventas al exterior y, en menor medida, por el crecimiento de 2,1 % de los volúmenes embarcados.

El banco emisor agregó que las importaciones se incrementaron en 13,3 % a 4.799 millones de dólares en febrero último, como resultado de las mayores compras de bienes de capital y de consumo duradero.

Los términos de intercambio, que miden la relación entre precios de exportación y de importación, aumentaron 36,2 % interanual en febrero por el incremento de los precios de exportación (35,4 % interanual) debido al alza de los precios del oro, cobre y harina de pescado.

Los precios de importación cayeron 0,6 % por la baja de precios del petróleo y sus derivados.