La CIDH expresa preocupación por la escalada de la violencia en Haití

La violencia generalizada en Haití "ha perturbado los medios de vida, el acceso al transporte, la educación y la atención médica, con impactos significativos en el proyecto de vida de los niños", señaló el análisis de la CIDH, que también expresó su inquietud por el surgimiento de brigadas ciudadanas armadas que participan en enfrentamientos violentos.

El país caribeño, el más pobre de América, "enfrenta una crisis humanitaria cada vez más aguda y su capacidad para asegurar el goce efectivo de derechos humanos básicos se ve obstaculizada por la insuficiencia de financiamiento", cita la CIDH.

Ya que, agrega el informe, citando a la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el país solo "operaba con solo un 9 % de los 908 millones de dólares requeridos para satisfacer sus necesidades humanitarias".

Aunque indica que "el goce efectivo de los derechos humanos continúa amenazado por el contexto de la violencia generalizada" en el país donde en 2025 se produjeron más de 8.100 asesinatos y gun el aumento sostenido del numero de personas desplazadas internamente.

Respecto a los derechos de los menores de edad, la Comisión expresó "su profunda preocupación" por el impacto que el contexto de violencia generalizada en el país ha tenido en esta población.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según datos de la Unicef citados por la Comisión, la violencia en Haití provocó el desplazamiento de más de 680.000 niños y niñas, y dejó a más de 3,3 millones en necesidad de asistencia humanitaria en 2025, mientras que la inseguridad alimentaria afecta a alrededor del 25 % de la población infantil y aumenta de manera constante, y un millón de niños están en situación de crisis, lo que exige medidas urgentes.

Los menores siguen siendo asesinados y heridos en ataques de pandillas, operaciones policiales y grupos paramilitares, apuntó el informe. Así, durante la primera mitad del año pasado, al menos 68 niños y niñas fueron asesinados o heridos, y al menos siete fueron secuestrados para luego pedir rescate.

En particular, un ataque con drones explosivos el 20 de septiembre de 2025 causó la muerte de al menos ocho infantes e hirió a otros seis, recordó el informe, que también denunció el reclutamiento y el abuso de niños por parte de bandas criminales.

En concreto, los casos verificados por la ONU de vulneraciones graves sufridas por niños se han multiplicado por cinco, y los reclutamientos, que a menudo implican a menores de tan solo diez años, casi se han duplicado hasta alcanzar los 302 entre 2023 y 2024, aunque las cifras reales probablemente sean mucho más elevadas.

Por último, la Comisión destacó la presentación por parte del Consejo Electoral Provisorio (CEP) de un calendario completo para las próximas elecciones, previstas para agosto, y destacó el rol desempeñado por las autoridades haitianas en la creación de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU.