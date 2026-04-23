La Corte Constitucional de Benín ratifica la victoria de Wadagni en las presidenciales

"Se declara electos definitivamente a Romuald Wadagni y a Mariam Chabi-Tanata presidente y vicepresidenta, respectivamente", declaró el presidente de la Corte Constitucional, Dorothée Sossa, durante el acto de proclamación de resultados.

Los dos candidatos tomarán posesión el próximo domingo 24 de mayo a medianoche.

Wadgani, de 49 años y candidato del oficialismo, se impuso al exministro de Cultura Paul Hounkpè, de 56 años y aspirante de las Fuerzas Cauris para un Benín Emergente (FCBE), que logró el 5,73 % y que admitió su derrota antes de divulgarse los resultados provisionales.

De hecho, Sossa explicó que no fue presentada ninguna impugnación a los resultados, ni fueron identificadas "irregularidades".

El ganador es el delfín del presidente saliente, Patrice Talon, que gobierna desde 2016 y no pudo postularse al completar su segundo y último mandato legal.

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La tasa de participación en la votación alcanzó el 63,57 %, según los resultados de Comisión Electoral Nacional Autónoma (CENA), validados por la Corte Constitucional.

Wadagni consigue así un mandato de siete años (renovable una vez), después de la reforma constitucional aprobada el pasado diciembre para extender los cinco años permitidos hasta entonces.

El ministro cuenta con el apoyo de la Unión Progresista para la Renovación (UPR) y el Bloque Republicano (BR), las dos fuerzas que dominan el Parlamento.

Casi 7,9 millones de votantes de una población de unos 15 millones de personas estaban llamados a las urnas el pasado domingo para elegir al presidente.

Los comicios, sin embargo, se celebraron sin la participación del principal partido opositor, Los Demócratas (LD), después de que su aspirante fuera descalificado por la CENA por no reunir el mínimo de apoyos parlamentarios requeridos para poder presentarse.

Aunque Hounkpè era el único adversario del oficialismo en los comicios, muchos en la oposición tildaron su candidatura de farsa para legitimar la victoria de Wadagni.

Ambos aspirantes intentaron convencer al electorado de que pueden tomar las riendas del país en medio de la tensión política por el intento de golpe de Estado protagonizado por militares amotinados el pasado 7 de diciembre, sofocado horas después por las Fuerzas Armadas beninesas, con apoyo de la vecina Nigeria.

Además, el nuevo jefe de Estado deberá hacer frente al recrudecimiento de los ataques yihadistas en el norte del país, una zona expuesta a los grupos terroristas que operan en la región del Sahel central (Burkina Faso, Mali y Níger).

Benín ha sido considerado tradicionalmente un bastión democrático en África occidental, pero los detractores del presidente Talon y organizaciones de la sociedad civil han denunciado un retroceso democrático tras su llegada al poder en 2016, a pesar de los logros económicos conseguidos por su Gobierno.