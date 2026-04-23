'La deuda' de Daniel Guzmán gana el Premio Especial del Jurado en el Festival de Moscú

"Gracias a eso he descubierto un país maravilloso, una ciudad maravillosa y una gente respetuosa y educada", dijo Guzmán al recoger el galardón en el Teatro Rossiya de la capital rusa, según un vídeo difundido por los organizadores del certamen.

Poco antes el filme español, que generó un gran interés entre el público local después de su proyección el pasado 21 de abril, recibió también la mención especial de la Federación Internacional de Cineclubes.

Según un comunicado de los organizadores, los expertos destacaron la película española como un "drama social multigénero".

"Es una historia de amor entre personas de diferentes generaciones, que se ayudan (...) personas que no son familia biológica, pero que se quieren ayudar, que se necesitan", dijo Guzmán a EFE después de la proyección de la cinta en el cine Oktiabr (Octubre) de la capital rusa.

Agregó que se trata de una película "muy ambiciosa, muy complicada y muy compleja" ya que se grabó en casi 70 localizaciones.

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"Es como hacer tres películas en una. Son diez semanas de rodaje", apuntó.

'La deuda', escrita, dirigida y protagonizada por Guzmán, narra la historia de Lucas, que vive en el centro de Madrid con una mujer nonagenaria a la que cuida como si fuera su madre y sin tener un trabajo estable.

Para pagar una deuda, Lucas comete un robo, que da lugar a una serie de acontecimientos impredecibles, que hacen reflexionar al espectador sobre los límites del bien y el mal.

"No hay mucha conciencia de lo complicado que es hacer este tipo de cine. Esto se puede hacer solo una vez en la vida, no te da para más ni la cabeza ni el físico", reconoció Guzmán.

El director también tuvo palabras de homenaje para Charo García, la actriz que debutó en su película a los 90 años para encarnar a Antonia. "Falleció justo después de terminar la película", recordó.

El Festival Internacional de Cine de Moscú, en cuyo concurso principal participan también otra película española y una coproducción mexicano-argentina, comenzó el pasado jueves en la capital rusa y concluye hoy, cuando se darán a conocer sus ganadores.

En 2025, la estatuilla de San Jorge de Oro se la llevó el largometraje indio 'The Elysian Field' y en 2024 ese honor recayó en la mexicana 'Vergüenza', de Miguel Salgado.