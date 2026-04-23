La inflación en México se eleva al 4,53 % en la primera quincena de abril

El Inegi reportó que el índice de precios al consumidor (IPC) creció un 0,11 % respecto a la quincena anterior, y recordó que en el mismo periodo de 2025 la inflación quincenal fue del 0,12 % y la anual del 3,96 %.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye artículos de alta volatilidad, subió en los primeros 15 días de abril un 0,18 % mensual y un 4,27 % anual, detalló el Inegi en su informe.

Mientras que la partida no subyacente decreció un 0,13 % a tasa quincenal, pero se elevó un 5,41 % interanual.

Dentro del subgrupo subyacente, las mercancías avanzaron un 0,18 % en la quincena y un 4,27 % en el año.

En tanto, los servicios avanzaron un 0,12 % quincenal y un 4,44 % anual.

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En los no subyacentes, los precios de los agropecuarios crecieron un 1,38 % respecto al periodo inmediato anterior y se elevaron un 8,68 % frente a la misma quincena del año pasado.

Y los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno cayeron un 1,34 % quincenal, pero aumentaron un 2,83 % en el año.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, creció un 0,22 % quincenal y un 4,73 % anual.

Los sectores con mayores incrementos interanuales fueron las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (7,95 %), los restaurantes y servicios de alojamiento (6,97 %), los alimentos y bebidas no alcohólicas (6,68 %), los servicios educativos (5,94 %) y los seguros y servicios financieros (5,19 %).

Mientras que los productos genéricos que más subieron en la quincena fueron el jitomate (24,37 %), el chile poblano (22,63 %) y el chile serrano (21,94 %).

Los datos se publican luego de que el pasado 16 de abril el Gobierno mexicano presentara una estrategia para contener la inflación, basada en subsidios a combustibles, acuerdos con productores y comercios, así como medidas para mejorar la logística de distribución de alimentos.

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una disminución del 3,69 %, su menor nivel en cinco años, tras el 4,21 % del 2024, el 4,66 % de 2023 y el 7,82 % en 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año.