Líderes de la UE abordan en Chipre la crisis en Oriente Medio y encarecimiento energético

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete se reunirán esta tarde en el complejo costero Agia Napa Marina, al sudeste de Chipre y en el distrito de Famagusta, a partir de las 19.30 (18.30 CEST), en una primera sesión de trabajo donde se intercambiarán impresiones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Tras abordar con Zelenski el reciente desbloqueo al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, los mandatarios de la UE celebrarán una cena de trabajo donde hablarán de los esfuerzos para la paz en Oriente Medio y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Además, los mandatarios abordarán la batería de medidas que ha presentado la Comisión Europea para hacer frente al incremento de los precios energéticos desde el inicio de la guerra en Irán, con una atención especial a posibles escenarios de escasez de petróleo y sus derivados, al tiempo que aceleran su estrategia de transición verde.

La cumbre informal continuará en la mañana del viernes en un escenario distinto, el Centro de Conferencias Filoxenia de Nicosia, con una primera sesión de trabajo donde se discutirá el próximo presupuesto de la UE para el periodo 2028-2034.

A continuación tendrá lugar una segunda ronda de discusiones a la que la presidencia chipriota de turno de la UE ha invitado a los "socios regionales" de Oriente Medio: los líderes del Líbano, Egipto, Siria, Jordania y del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG). Esta sesión estará centrada en los contactos diplomáticos para la desescalada en la región y para la reapertura de Ormuz.

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La cumbre se celebra en Chipre bajo medidas excepcionales de seguridad debido a la cercanía de la isla mediterránea a la zona de conflicto, y en medio de la incertidumbre sobre las negociaciones para la paz mientras continúan la disrupción del tránsito marítimo en Ormuz y los ataques israelíes en el sur libanés pese a la tregua vigente.